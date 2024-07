Ливерпуль уведомил о расставании с голкипером

Английский «Ливерпуль» сообщил об уходе из команды 37-летнего голкипера Адрианом.

Срок контракта испанского стража ворот с «Ливерпулем» истек в конце июня.

Адриан защищал цвета «Ливерпуля» с лета 2019 года. Последний раз испанец выходил на поле в форме «красных» 30 июля 2022 года.

Адриан выиграл с мерсисайдцами шесть трофеев, включая чемпионский титул АПЛ и Кубок Англии.

Adrian departs Liverpool this summer having made a valuable contribution to the club’s successes across his five years at Anfield.



A popular figure among teammates and staff alike, Adrian leaves the Reds with the best wishes of everybody at the club.



Thank you for everything,… pic.twitter.com/b0UccpXsIn