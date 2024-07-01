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Чемпионат Европы
01 июля 2024, 21:40 | Обновлено 01 июля 2024, 21:57
326
0

Неприятный антирекорд. Вертонген стал самым возрастным автором автогола

Гол бельгийца в свои ворота принёс победу сборной Франции

01 июля 2024, 21:40 | Обновлено 01 июля 2024, 21:57
326
0
Неприятный антирекорд. Вертонген стал самым возрастным автором автогола
Getty Images/Global Images Ukraine. Ян Вертонген

1 июля в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией. Поединок завершился победой Франции 1:0.

Единственный мяч был забит на 85-й минуте. Его автором стал бельгийский защитник Ян Вертонген, который забил гол в свои ворота.

Таким образом, в возрасте 37 лет и 68 дней Вертонген стал самым возрастным игроком, забивший автогол на Евро, а также первым бельгийцем, которому удалось сделать это на турнире Евро-2024.

В следующем раунде сборная Франции сыграет против победителя пары Португалия – Словения. Встреча пройдёт 5 июля в Гамбурге.

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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