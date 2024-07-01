Неприятный антирекорд. Вертонген стал самым возрастным автором автогола
Гол бельгийца в свои ворота принёс победу сборной Франции
1 июля в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией. Поединок завершился победой Франции 1:0.
Единственный мяч был забит на 85-й минуте. Его автором стал бельгийский защитник Ян Вертонген, который забил гол в свои ворота.
Таким образом, в возрасте 37 лет и 68 дней Вертонген стал самым возрастным игроком, забивший автогол на Евро, а также первым бельгийцем, которому удалось сделать это на турнире Евро-2024.
В следующем раунде сборная Франции сыграет против победителя пары Португалия – Словения. Встреча пройдёт 5 июля в Гамбурге.
37 - Jan Vertonghen (37 years, 68 days) is the oldest player to score an own goal at the EUROs and the first-ever Belgian to do so at the tournament. Unlucky. #EURo2024 pic.twitter.com/SoE8NzsRJq— OptaJohan (@OptaJohan) July 1, 2024
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