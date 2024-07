Неприятный антирекорд. Вертонген стал самым возрастным автором автогола

1 июля в Дюссельдорфе на «Меркур Шпиль-Арене» состоялся матч 1/8 финала Евро-2024 между Францией и Бельгией. Поединок завершился победой Франции 1:0.



Единственный мяч был забит на 85-й минуте. Его автором стал бельгийский защитник Ян Вертонген, который забил гол в свои ворота.



Таким образом, в возрасте 37 лет и 68 дней Вертонген стал самым возрастным игроком, забивший автогол на Евро, а также первым бельгийцем, которому удалось сделать это на турнире Евро-2024.



В следующем раунде сборная Франции сыграет против победителя пары Португалия – Словения. Встреча пройдёт 5 июля в Гамбурге.

