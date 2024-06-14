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Другие новости
14 июня 2024, 06:16 |
698
0

Зинченко выставлен на трансфер, уход Терзича, открытая тренировка сборной

Главные новости за 13 июня на Sport.ua

14 июня 2024, 06:16 |
698
0
Зинченко выставлен на трансфер, уход Терзича, открытая тренировка сборной
УАФ

Предлагаем вашему вниманию подборку главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 13 июня.

1А. ФОТО. Сборная Украины провела открытую тренировку в Висбадене
Виталий Миколенко отсутствовал из-за повреждения ноги

1Б. ВИДЕО. Болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке
Сборная Украины провела открытую тренировку в Висбадене

2А. Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
Украинский нападающий решил продолжить карьеру в «Атлетико»

2Б. ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок Жироны перешел в Байер за 18 миллионов евро
Алейш Гарсия стал игроком леверкузенского клуба

3. Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
Лондонцы выставили украинца на трансфер

4. Снигур не справилась с чемпионкой US Open 2021 в Ноттингеме
Дарья проиграла Эмме Радукану

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Боруссии Дортмунд подал в отставку
Эдин Терзич покинул свой пост

5Б. Легенда клуба. Стало известно, кто возглавит Боруссию Д после ухода Терзича
Нури Шахин станет главным тренером команды, он был помощником Эдина

6. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Фонсека возглавил Милан
Наставник вернулся в чемпионат Италии

7. Определены лучший тренер и игрок сезона УПЛ 2023/24
Марино Пушич и Георгий Судаков вместе с Шахтером выиграли золотые медали чемпионата

8А. Единогласно и во второй раз. В ПФЛ Украины избрали президента
Клубы Первой и Второй лиг поддержали Александра Каденко

8Б. Разван РАЦ: «За спиной Мудрика мотор. Румынии следует бояться Украину»
Экс-защитник «Шахтера» предостерегает футболистов румынской сборной

9А. Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
Тибо заинтересовал клуб из Саудовской Аравии

9Б. Клаусула в 20 миллионов евро. Реал Мадрид нашел замену Лунину
Джоан Гарсия из Эспаньола заинтересовал не только королевский клуб, но и команды АПЛ

10А. 7 матчей групповой стадии Евро-2024, которые обязательно нужно посмотреть
Sport.ua анонсирует наиболее интересные и интригующие поединки первой части чемпионата Европы

10Б. Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Sport.ua представляет третий по счету квартет участников ЧЕ в Германии

10В. От Гончаренко до Ваната: 10 динамовцев – лучших снайперов чемпионата страны
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о динамовских голеадорах

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главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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