Зинченко выставлен на трансфер, уход Терзича, открытая тренировка сборной
Главные новости за 13 июня на Sport.ua
Предлагаем вашему вниманию подборку главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 13 июня.
1А. ФОТО. Сборная Украины провела открытую тренировку в Висбадене
Виталий Миколенко отсутствовал из-за повреждения ноги
1Б. ВИДЕО. Болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке
Сборная Украины провела открытую тренировку в Висбадене
2А. Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
Украинский нападающий решил продолжить карьеру в «Атлетико»
2Б. ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок Жироны перешел в Байер за 18 миллионов евро
Алейш Гарсия стал игроком леверкузенского клуба
3. Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
Лондонцы выставили украинца на трансфер
4. Снигур не справилась с чемпионкой US Open 2021 в Ноттингеме
Дарья проиграла Эмме Радукану
5А. ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Боруссии Дортмунд подал в отставку
Эдин Терзич покинул свой пост
5Б. Легенда клуба. Стало известно, кто возглавит Боруссию Д после ухода Терзича
Нури Шахин станет главным тренером команды, он был помощником Эдина
6. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Фонсека возглавил Милан
Наставник вернулся в чемпионат Италии
7. Определены лучший тренер и игрок сезона УПЛ 2023/24
Марино Пушич и Георгий Судаков вместе с Шахтером выиграли золотые медали чемпионата
8А. Единогласно и во второй раз. В ПФЛ Украины избрали президента
Клубы Первой и Второй лиг поддержали Александра Каденко
8Б. Разван РАЦ: «За спиной Мудрика мотор. Румынии следует бояться Украину»
Экс-защитник «Шахтера» предостерегает футболистов румынской сборной
9А. Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?
Тибо заинтересовал клуб из Саудовской Аравии
9Б. Клаусула в 20 миллионов евро. Реал Мадрид нашел замену Лунину
Джоан Гарсия из Эспаньола заинтересовал не только королевский клуб, но и команды АПЛ
10А. 7 матчей групповой стадии Евро-2024, которые обязательно нужно посмотреть
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10Б. Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
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