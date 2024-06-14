Зинченко выставлен на трансфер, уход Терзича, открытая тренировка сборной

Предлагаем вашему вниманию подборку главных новостей и материалов на Sport.ua за четверг, 13 июня.

1А. ФОТО. Сборная Украины провела открытую тренировку в Висбадене

Виталий Миколенко отсутствовал из-за повреждения ноги

1Б. ВИДЕО. Болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке

Сборная Украины провела открытую тренировку в Висбадене

2А. Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов

Украинский нападающий решил продолжить карьеру в «Атлетико»

2Б. ОФИЦИАЛЬНО. Звездный игрок Жироны перешел в Байер за 18 миллионов евро

Алейш Гарсия стал игроком леверкузенского клуба

3. Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024

Лондонцы выставили украинца на трансфер

4. Снигур не справилась с чемпионкой US Open 2021 в Ноттингеме

Дарья проиграла Эмме Радукану

5А. ОФИЦИАЛЬНО. Тренер Боруссии Дортмунд подал в отставку

Эдин Терзич покинул свой пост

5Б. Легенда клуба. Стало известно, кто возглавит Боруссию Д после ухода Терзича

Нури Шахин станет главным тренером команды, он был помощником Эдина

6. ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Фонсека возглавил Милан

Наставник вернулся в чемпионат Италии

7. Определены лучший тренер и игрок сезона УПЛ 2023/24

Марино Пушич и Георгий Судаков вместе с Шахтером выиграли золотые медали чемпионата

8А. Единогласно и во второй раз. В ПФЛ Украины избрали президента

Клубы Первой и Второй лиг поддержали Александра Каденко

8Б. Разван РАЦ: «За спиной Мудрика мотор. Румынии следует бояться Украину»

Экс-защитник «Шахтера» предостерегает футболистов румынской сборной

9А. Реал получил солидное предложение по трансферу Куртуа. Перес отпустит?

Тибо заинтересовал клуб из Саудовской Аравии

9Б. Клаусула в 20 миллионов евро. Реал Мадрид нашел замену Лунину

Джоан Гарсия из Эспаньола заинтересовал не только королевский клуб, но и команды АПЛ

10А. 7 матчей групповой стадии Евро-2024, которые обязательно нужно посмотреть

Sport.ua анонсирует наиболее интересные и интригующие поединки первой части чемпионата Европы

10Б. Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы

Sport.ua представляет третий по счету квартет участников ЧЕ в Германии

10В. От Гончаренко до Ваната: 10 динамовцев – лучших снайперов чемпионата страны

Блогер Sport.ua Алексей Рыжков – о динамовских голеадорах