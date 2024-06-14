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  4. Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
Испания
14 июня 2024, 00:14 |
959
4

Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов

Украинский нападающий решил продолжить карьеру в «Атлетико»

14 июня 2024, 00:14 |
959
4
Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». По информации El Golazo De Gol, Артем решил, что продолжит карьеру в «Атлетико» и отклонил предложения от других клубов. «Матрасникам» осталось договориться с «Жироной», сообщается, что мадридцы отправили каталонцам улучшенное предложение – 35 миллионов евро.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

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трансферы Жирона Атлетико Мадрид Артем Довбик трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Стюард #11
El Golazo De Gol - а як це на укр перекладається?)))
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TolsTIyELF
Удачи Атлетико!
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