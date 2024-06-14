Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». По информации El Golazo De Gol, Артем решил, что продолжит карьеру в «Атлетико» и отклонил предложения от других клубов. «Матрасникам» осталось договориться с «Жироной», сообщается, что мадридцы отправили каталонцам улучшенное предложение – 35 миллионов евро.

Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.

🚨| ÚLTIMA HORA: Dovbyk ha rechazado todas las ofertas porque solo quiere jugar en el Atleti.



vía @ElGolazoDeGol. pic.twitter.com/CIyQtmYJBZ — Víctor_ATM (@_soy_rojiblanco) June 13, 2024