Довбик определился, где будет играть и отклонил предложения других клубов
Украинский нападающий решил продолжить карьеру в «Атлетико»
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.
Украинского нападающего сейчас чаще всего связывают с мадридским «Атлетико». По информации El Golazo De Gol, Артем решил, что продолжит карьеру в «Атлетико» и отклонил предложения от других клубов. «Матрасникам» осталось договориться с «Жироной», сообщается, что мадридцы отправили каталонцам улучшенное предложение – 35 миллионов евро.
Артем стал лучшим бомбардиром сезона Ла Лиги 2023/24. У украинца – 24 гола. Он обошел Александера Серлота из «Вильярреала», на счету которого 23 забитых мяча.
🚨| ÚLTIMA HORA: Dovbyk ha rechazado todas las ofertas porque solo quiere jugar en el Atleti.— Víctor_ATM (@_soy_rojiblanco) June 13, 2024
vía @ElGolazoDeGol. pic.twitter.com/CIyQtmYJBZ
💣🚨| ÚLTIMA HORA: El Atlético de Madrid ha ofrecido al Girona 35 millones de euros por Artem Dovbyk.— Víctor_ATM (@_soy_rojiblanco) June 13, 2024
El Girona se remite a su cláusula de 40 millones.
🗞️ @PatriciaCazon en @ElGolazoDeGol. pic.twitter.com/C9RHSfO2Wa
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