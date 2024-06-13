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Украина. Премьер лига
13 июня 2024, 20:13 | Обновлено 13 июня 2024, 21:21
1294
5

Определены лучший тренер и игрок сезона УПЛ 2023/24

Марино Пушич и Георгий Судаков вместе с Шахтером выиграли золотые медали чемпионата

13 июня 2024, 20:13 | Обновлено 13 июня 2024, 21:21
1294
5
Определены лучший тренер и игрок сезона УПЛ 2023/24
ФК Шахтер. Георгий Судаков и Марино Пушич

Марино Пушич и Георгий Судаков из донецкого «Шахтера» признаны лучшим тренером и игроком сезона Украинской Премьер-лиги 2023/24.

Голосование проходило путем анкетирования клубов. Пушич обогнал Юрия Вернидуба («Кривбасс») и Александра Шовковского («Динамо»), которые заняли 2-е и 3-е места соответственно.

За Судакова проголосовало больше клубов УПЛ, чем за представителей «Динамо»: Владислава Ваната и Николая Шапаренко.

Ранее лучшим вратарем УПЛ 2023/2024 был признан Георгий Бущан. Приз лучшему судье чемпионата достался Николаю Балакину, а лучшему молодому игроку – Илье Кваснице.

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Марино Пушич Георгий Судаков Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу лучший игрок лучший тренер
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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AndiM
Рінатовська колгосп ліга у всій красі.
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+1
Вася Пупкин
В принципе, логично. Пушич принял Шахтер в разобранном состоянии, как и Шовковский. Выиграло бы Динамо чемпионат, думаю, лучшим тренером стал бы Александр.
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+1
Burevestnik
по Судакову
дивно... (м'яко кажучи) 
може гарно грав у відборі м'яча у суперників? 
чи створював шось таке, шо пересічному вболівальнику не видно?
забив багато чи гольових передач дох.. (мать дох..) 
по системі гол+пас не входить навіть в 15 кращих. 
чи найбільше сейвів замість воротаря?
по яким тоді критеріям? 
чи тому шо грає за Шахтар?
==
по Пушичу - без питань
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0
Злий Глобинець
Логічно. Виграли золоті медалі УПЛ і взяли Кубок - значить, заслужили.
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-1
Sergio
треба ж якось ціну набивати... цілих 4 м'ячі з гри та аж 2 асісти))
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-1
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