Определены лучший тренер и игрок сезона УПЛ 2023/24
Марино Пушич и Георгий Судаков вместе с Шахтером выиграли золотые медали чемпионата
Марино Пушич и Георгий Судаков из донецкого «Шахтера» признаны лучшим тренером и игроком сезона Украинской Премьер-лиги 2023/24.
Голосование проходило путем анкетирования клубов. Пушич обогнал Юрия Вернидуба («Кривбасс») и Александра Шовковского («Динамо»), которые заняли 2-е и 3-е места соответственно.
За Судакова проголосовало больше клубов УПЛ, чем за представителей «Динамо»: Владислава Ваната и Николая Шапаренко.
Ранее лучшим вратарем УПЛ 2023/2024 был признан Георгий Бущан. Приз лучшему судье чемпионата достался Николаю Балакину, а лучшему молодому игроку – Илье Кваснице.
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дивно... (м'яко кажучи)
може гарно грав у відборі м'яча у суперників?
чи створював шось таке, шо пересічному вболівальнику не видно?
забив багато чи гольових передач дох.. (мать дох..)
по системі гол+пас не входить навіть в 15 кращих.
чи найбільше сейвів замість воротаря?
по яким тоді критеріям?
чи тому шо грає за Шахтар?
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по Пушичу - без питань