Определены лучший тренер и игрок сезона УПЛ 2023/24

Марино Пушич и Георгий Судаков из донецкого «Шахтера» признаны лучшим тренером и игроком сезона Украинской Премьер-лиги 2023/24.

Голосование проходило путем анкетирования клубов. Пушич обогнал Юрия Вернидуба («Кривбасс») и Александра Шовковского («Динамо»), которые заняли 2-е и 3-е места соответственно.

За Судакова проголосовало больше клубов УПЛ, чем за представителей «Динамо»: Владислава Ваната и Николая Шапаренко.

Ранее лучшим вратарем УПЛ 2023/2024 был признан Георгий Бущан. Приз лучшему судье чемпионата достался Николаю Балакину, а лучшему молодому игроку – Илье Кваснице.