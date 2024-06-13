Единогласно и во второй раз. В ПФЛ Украины избрали президента

В Доме футбола прошла Конференция Профессиональной футбольной лиги Украины, на которой среди прочего состоялись выборы президента организации.

При полной поддержке членов лиги свою работу в президентском кресле ПФЛ продолжит Александр Каденко.

Он возглавил ПФЛ Украины в 2020 году. Нынешнее избрание для него второе по счету в профессиональной биографии.

Как известно, турнир клубов Первой лиги ПФЛ в сезоне-2023/2024 завершился победой «Ингульца». Второе место заняли львовские «Карпаты». Обе команды повысились в классе в УПЛ, откуда выбыли «Минай» и «Металлист 1925».