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Украина. Первая лига
13 июня 2024, 15:46 | Обновлено 13 июня 2024, 15:55
1074
0

Единогласно и во второй раз. В ПФЛ Украины избрали президента

Клубы Первой и Второй лиг поддержали Александра Каденко

13 июня 2024, 15:46 | Обновлено 13 июня 2024, 15:55
1074
0
Единогласно и во второй раз. В ПФЛ Украины избрали президента
ПФЛ Украины. Александр Каденко

В Доме футбола прошла Конференция Профессиональной футбольной лиги Украины, на которой среди прочего состоялись выборы президента организации.

При полной поддержке членов лиги свою работу в президентском кресле ПФЛ продолжит Александр Каденко.

Он возглавил ПФЛ Украины в 2020 году. Нынешнее избрание для него второе по счету в профессиональной биографии.

Как известно, турнир клубов Первой лиги ПФЛ в сезоне-2023/2024 завершился победой «Ингульца». Второе место заняли львовские «Карпаты». Обе команды повысились в классе в УПЛ, откуда выбыли «Минай» и «Металлист 1925».

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ПФЛ Украины Первая лига Украины Вторая лига Украины чемпионат Украины по футболу Александр Каденко
Юрій Остроумов Источник: ПФЛ
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