ФОТО. Сборная Украины провела открытую тренировку в Висбадене

За день до старта Евро-2024 национальная сборная Украины провела открытую тренировку на стадионе BRITA Arena, расположенном в городе Висбаден – административном центре земли Гессен. На официальное мероприятие Евро посетили почти 5 тысяч болельщиков, большинство из которых – украинцы, вынужденные покинуть родное государство из-за полномасштабного вторжения российских террористов.

Перед началом тренировки премьер-министр земли Гессен Борис Райн приветствовал сборную Украины в центре поля: «Я очень рад, что Украина вышла на чемпионат Европы по футболу в Германии. Украина принадлежит к Европе и европейской футбольной семье. Я надеюсь, что игры, которые проводит сборная Украины, могут немного разрадовать людей дома, а также их соотечественников, вынужденных приехать к нам, в трудные времена. Все украинцы в гостях у друзей – во время Евро и не только. Я желаю Украине успеха на чемпионате Европы! Слава Украине!» – сказал Райн в четверг на открытой тренировке сборной Украины на BRITA Arena в Висбадене.

Наставник сборной Украины Сергей Ребров поблагодарил гостеприимных хозяев Евро: «Мы уже благодарны Германии, которая является нашим важным партнером. Мы благодарны за возможности, предоставленные нам для тренировки и игры, и искренне благодарим всех болельщиков, которые пришли поддержать нас. Слава Украине!»

После совместного исполнения Гимна Украины с болельщиками, присутствовавшими на BRITA Arena, сине-желтые приступили к тренировкам. Все упражнения, которые выполняли игроки, болельщики сопровождали аплодисментами и ободряющими возгласами. Фаны громко скандировали имена своих любимцев: «Мудрик, Ярмоленко, Лунин, Зинченко, Таловеров, Судаков». Фактически каждый игрок услышал свои имя много раз. Так болельщики сборной реагировали на каждый точный удар, классный сейв или искусный прием мяча.

Присутствие зрителей никак не повлияло на рабочий план тренировки. Помимо содержания мяча в квадратах, сборники имели и тактические задачи, в том числе выполняли пасинг с завершением, удары по воротам после передач, а также поработали в игровых сериях «семь на семь».

В тренировке приняли участие 25 игроков – все, кроме Виталия Миколенко, которому было сделано МРТ. По словам главврача национальной команды Романа Жолобайлюка, обследование показало, что Виталию удалось избежать худших последствий после подката молдавского защитника. Следовательно, медицинский штаб начал активную реабилитацию игрока, что дает надежду увидеть Миколенко на поле в матчах Евро-2024.

После завершения работы на поле игроки уделили внимание болельщикам, раздав автографы и сделав немало селфи по просьбе фанатов. Конечно, очень трудно удовлетворить интерес всех, особенно когда их приходит почти пять тысяч, однако ребята никуда не спешили и прошли всю линию фанов с одной стороны поля, а Александр Зинченко даже быстро перебежал на противоположную бровку, где было меньше болельщиков, и также сделал селфи и оставил автограф многим из них.

На выезде со стадиона украинцы провожали свою команду большим количеством сине-желтых флагов и криками «Слава Украине!»: уже с первого своего полноценного дня на Евро-2024 сборная Украины почувствовала мощную поддержку и любовь своих болельщиков, в то же время почувствовав особый статус финального турнира.

ФОТО. Сборная Украины провела открытую тренировку в Висбадене