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Чемпионат Европы
12 июня 2024, 17:23 | Обновлено 12 июня 2024, 17:57
681
0

Сборная Украины прибыла в Висбаден, место постоянной дислокации на Евро

Виталия Миколенко ожидает углубленное МРТ травмированной ноги

12 июня 2024, 17:23 | Обновлено 12 июня 2024, 17:57
681
0
Сборная Украины прибыла в Висбаден, место постоянной дислокации на Евро
УАФ

На следующее утро после товарищеского матча с Молдовой, который украинская сборная выиграла с разгромным счетом 4:0, сине-желтые позавтракали и сразу выехали на аэродром Кишинева.

Традиционно двое суток пребывания в молдавской столице украинских игроков сопровождало большое количество юных болельщиков, которые стремились сделать фото и взять автограф у представителей сборной. Следовательно, «графические фотоохотники» встретили ребят и в аэропорту: интерес к участникам Евро-2024 ощущается на каждом шагу.

Пройдя паспортный контроль, сборники отправились на посадку в самолет, который вылетел по расписанию в 11:00 и через 2,5 часа доставил команду в один из городов-хозяев первенства континента – Франкфурта.

По регламенту финальных турниров автобус сборной Украины на Евро встретил команду непосредственно на взлетно-посадочной полосе. Приезд на финальный турнир – всегда особый момент: перед трапом самолета организаторы постелили ковер с эмблемой Евро-2024 и лозунгом турнира United by Football («Объединенные футболом»). Возле самолета главного тренера Сергея Реброва и игроков встретили генеральный консул Украины во Франкфурте Вадим Костюк, мэр города Таунусштайн, где будет базироваться сборная, Йоахим Райманн, и министр образования земли Гессен Армин Шварц. Поздравительные слова и дружеские рукопожатия, дружелюбные улыбки и искренние пожелания хорошего выступления на турнире создали положительное впечатление от первых шагов сборной Украины на немецкой земле.

Пройдя в свой специальный транспорт, украинцы, с непродолжительным транзитом на паспортный контроль, выехали непосредственно в свой соревновательный лагерь на континентальном первенстве – городок Таунусштайн возле Висбадена.

Расстояние в 30 км автобус сборной Украины преодолел за полчаса. Работники отеля, одетые в вышитые рубашки, встретили специальных гостей украинским караваем под мелодию национального гимна. Успел заранее приехать и поздравить сборников и суперфан национальной команды Леофан, который дал крепкую львиную «пять» каждому игроку национальной команды. А еще вручил приз «Лев матча» за игру с Молдовой Виталию Миколенко, набравшему больше всего баллов в опросе болельщиков.

После приезда и обеда сборники отправились в свои покои отдыхать: в тренировочном графике – выходной. Днем ранее после финального свистка 11 полевых игроков, вышедших на замену во втором тайме (кроме Зинченко, присоединившегося к игре уже на 30-й минуте, и вышедшего на поле сразу после перерыва Довбика) и два голкипера провели получасовую тренировку на поле стадиона Зимбру. В течение 30 минут была интенсивная беговая работа и упражнения на удержание мяча. Кроме того, не стоит забывать, что все без исключения игроки разминаются перед матчем, а запасные активно разминаются во время игры. Следовательно, все здоровые исполнители сборной Украины получили достаточную физическую нагрузку.

Единственным игроком, который сейчас нуждается в обследовании и лечении, является Виталий Миколенко. Сразу после игры врач сборной Украины Виталий Килиян выехал с защитником в городскую больницу скорой помощи Кишинева. Стоит отметить внимание, с которой отнесся медицинский персонал клиники к футбольным гостям: компьютерная томография была сделана буквально через полчаса и бесплатно. Сборная поблагодарила городскую больницу скорой помощи за такую ​​важную помощь и поддержку. Уже по прибытии в Германию Виталию Миколенко будет сделано МРТ для более детального обследования, которое позволит определить сроки и тактику лечения.

12 июня в графике национальной команды Украины – открытая тренировка, за которой смогут наблюдать и болельщики, и медиа. Публичное мероприятие состоится на стадионе BRITA Arena в Висбадене и начнется в 12:00 по киевскому времени.

ФОТО. Сборная Украины прибыла в Висбаден, место постоянной дислокации на Евро

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товарищеские матчи видео фото Сергей Ребров сборная Украины по футболу учебно-тренировочные сборы Молдова - Украина Евро-2024 фотогалерея перелет Виталий Миколенко
Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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