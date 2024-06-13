ВИДЕО. Болельщики атаковали игроков сборной Украины на тренировке

После того, как вчера днем сборная Украины прибыла самолетом из Кишинева во Франкфурт-на-Майне, она отправилась в городок Таунусштайн, расположенный в 50 километрах. Именно в нем команда Сергея Реброва и будет базироваться во время своего участия в чемпионате Европы.

Вчерашний день для нашей национальной команды был свободным от тренировок. Футболисты получили возможность отдохнуть и восстановить силы после вояжей по Европе и проведенных трех товарищеских матчей за неделю.

Однако сегодня в полдень по киевскому времени украинскую сборную ждало занятие на небольшом, но уютном стадионе «BRITA Arena» в расположенном в соседнем Висбадене всего в 12-15 минутах езды от Таунусштайна. Интересно, что тренировка была открытой: за работой сине-желтых получили возможность следить болельщики, львиную долю которых, конечно же, составляли украинцы - преимущественно те, кому пришлось спасаться от войны.

Как стало известно Sport.ua, для того, чтобы попасть на футбольную арену, каждому из них нужно было лишь вовремя зарегистрироваться на одном из сайтов и сделать заявку. После этого желающим понаблюдать за тренировкой сборной Украины предоставлялся бесплатный билет, что давало возможность занять место на трибуне. Болельщиков нашей команды собралось несколько сотен, поэтому атмосфера во время тренировки была оживленной. Правда, стюардам и охранникам «BRITA Arena» пришлось несладко. Все потому, что на футбольное поле одному за другим удавалось прорываться желающим получить автограф или сделать селфи с нашими сборниками. Наибольшим спросом у участников «забегов» пользовались футболисты, выступающие в чемпионате Испании - в частности, новоиспеченный обладатель Кубка чемпионов в составе мадридского «Реала» Андрей Лунин.

Ранее мы сообщали, что хавбек сборной Украины Георгий Судаков считает, что сборная Украины хорошо подготовилась к старту чемпионата Европы.