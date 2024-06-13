Георгий СУДАКОВ: «Зинченко говорит, что нужно выйти в полуфинал Евро»

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков считает, что сборная Украины, которая уже работает в Германии, хорошо подготовилась к старту чемпионата Европы.

«Мы подготовились на 100%, команда готова. До какой стадии дойти? Зина (Александр Зинченко – прим) говорит, что нужно в полуфинал выходить. Все возможно. Мы верим в себя, верим в команду».

«Думаю, с такой поддержкой и с такой командой мы способны на все», — сказал Судаков.

Украина начнет Евро-2024 17 июня матчем с Румынией. Другими соперниками в группе будут Бельгия и Словакия.