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  4. Георгий СУДАКОВ: «Зинченко говорит, что нужно выйти в полуфинал Евро»
Чемпионат Европы
13 июня 2024, 14:05 |
1319
13

Георгий СУДАКОВ: «Зинченко говорит, что нужно выйти в полуфинал Евро»

Оптимистичная оценка одного из лидеров команды

13 июня 2024, 14:05 |
1319
13
Георгий СУДАКОВ: «Зинченко говорит, что нужно выйти в полуфинал Евро»
Getty Images/Global Images Ukraine

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков считает, что сборная Украины, которая уже работает в Германии, хорошо подготовилась к старту чемпионата Европы.

«Мы подготовились на 100%, команда готова. До какой стадии дойти? Зина (Александр Зинченко – прим) говорит, что нужно в полуфинал выходить. Все возможно. Мы верим в себя, верим в команду».

«Думаю, с такой поддержкой и с такой командой мы способны на все», — сказал Судаков.

Украина начнет Евро-2024 17 июня матчем с Румынией. Другими соперниками в группе будут Бельгия и Словакия.

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Георгий Судаков Александр Зинченко сборная Украины по футболу Евро-2024
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 13
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PUMA
В последние годы Зинченко, только то и делает что говорит 
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+3
fifa2020
Займаєм друге місце в групі, дальше проходим Нідерланди, потім Португалію... думаю реально)
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+3
Harun Bakircioğlu
Зинченко много говорит. За лишнюю болтовню на прессухе Гвардиола однажды оставил его в запасе.
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+2
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Alex86 1
с поляками уже вышли, и то не топ далеко был
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0
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Burevestnik
якщо 50-ти лямний каже шо "здатні на все", 
то так і буде
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0
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