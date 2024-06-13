ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Фонсека возглавил Милан

«Милан» на официальном сайте объявил о подписании контракта с тренером Паулу Фонсекой. Наставник, который заменил Стефано Пиоли, получил договор на три года.

Для Фонсеки это второе место работы в Серии A. Ранее специалист возглавлял «Рому».

Кроме того, Фонсека успел поработать с «Порту», «Брагой», «Шахтером» и «Лиллем». В минувшем сезоне «Лилль» под руководством португальца финишировал на 4-й позиции Лиги 1.

«Милан» закончил прошлый чемпионат на втором месте и будет играть в Лиге чемпионов.