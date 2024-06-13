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Италия
13 июня 2024, 13:12 | Обновлено 13 июня 2024, 13:15
715
0

ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Фонсека возглавил Милан

Наставник вернулся в чемпионат Италии

13 июня 2024, 13:12 | Обновлено 13 июня 2024, 13:15
715
0
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Фонсека возглавил Милан
Getty Images/Global Images Ukraine. Паулу Фонсека

«Милан» на официальном сайте объявил о подписании контракта с тренером Паулу Фонсекой. Наставник, который заменил Стефано Пиоли, получил договор на три года.

Для Фонсеки это второе место работы в Серии A. Ранее специалист возглавлял «Рому».

Кроме того, Фонсека успел поработать с «Порту», «Брагой», «Шахтером» и «Лиллем». В минувшем сезоне «Лилль» под руководством португальца финишировал на 4-й позиции Лиги 1.

«Милан» закончил прошлый чемпионат на втором месте и будет играть в Лиге чемпионов.

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Милан Паулу Фонсека назначение тренера чемпионат Италии по футболу Серия A
Иван Зинченко Источник: ФК Милан
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