ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренер Шахтера Фонсека возглавил Милан
Наставник вернулся в чемпионат Италии
«Милан» на официальном сайте объявил о подписании контракта с тренером Паулу Фонсекой. Наставник, который заменил Стефано Пиоли, получил договор на три года.
Для Фонсеки это второе место работы в Серии A. Ранее специалист возглавлял «Рому».
Кроме того, Фонсека успел поработать с «Порту», «Брагой», «Шахтером» и «Лиллем». В минувшем сезоне «Лилль» под руководством португальца финишировал на 4-й позиции Лиги 1.
«Милан» закончил прошлый чемпионат на втором месте и будет играть в Лиге чемпионов.
𝐏𝐚𝐮𝐥𝐨 𝐅𝐨𝐧𝐬𝐞𝐜𝐚— AC Milan (@acmilan) June 13, 2024
Official Statement 👉 https://t.co/8VToZbcKxv
Comunicato Ufficiale 👉 https://t.co/ZTnirAMhqY#SempreMilan pic.twitter.com/mMAkh0vEBR
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