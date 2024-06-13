Разван РАЦ: «За спиной Мудрика мотор. Румынии следует бояться Украину»

Бывший защитник «Шахтера» и сборной Румынии Разван Рац высказался о шансах «трехцветных» зацепиться за положительный результат в поединке первого тура групповой стадии Евро-2024 против сборной Украины.

«Если говорить сейчас, какая стратегия правильная, я думаю, это будет зависеть от того, как вас заставит играть соперник. Возможно, нам придется занять оборонительную позицию и применить контратаки».

«Мы могли бы сделать ставку на быстрых игроков и удивить в контратаках, я не думаю, что это плохая стратегия. Пока у нас есть возможность держать мяч и владеть им, строить атаки, почему бы и нет? Думаю, у Украины есть футболисты, которые помимо клубов, в которых они действуют, также показали себя, провели хорошие сезоны. Речь идет о Довбике, Цыганкове, Мудрике, у которого за спиной есть мотор, он тот, кто спускает паруса и очень хорошо бежит, это игрок, которого продали за определенную сумму, а не продали просто так».

«Они самые представительные, но есть и другие игроки, которые играют в киевском «Динамо», «Шахтере», Зинченко я забыл. Нам следует бояться, но не в том смысле, что мы проиграли заранее, относиться к ним так, как следует, и стараться получить от этой игры максимум пользы.. Даже если у Украины очень и очень хорошая команда, она не является априори победителем как Бельгия. Это может быть полезно для нас», – сказал Рац.

Ранее Рац рассуждал, что в теории из группы Е на Евро-2024 должны выходить в плей-офф сборные Бельгии и Украины.