Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
Лондонцы выставили украинца на трансфер
27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб летом.
По информации портала TBR Football, «канониры» накануне старта Чемпионата Европы по футболу 2024 сообщили Зинченко, что больше не рассчитывают на него в следующем сезоне и то, что он выставлен на трансфер. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета определил, что Александр не соответствует уровню команды, хотя и уважает украинца.
В этом сезоне Зинченко за «Арсенал» сыграл во всех турнирах 35 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.
Ранее сообщалось, что «канониры» пока не начали переговоры о продлении контракта Зинченко и могут его продать этим летом за сумму более 20 миллионов евро.
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Бажаю Арсеналу від душі ще 10 років наперед просирати успішно чемпіонат та ЛЧ Це вони і без мого побажання чудово роблять вже багато років!
Сумно, що якось так вийшов другий сезон. Вже б краще залишався і в Сіті і отримав требл.
То носили на руках перший сезон, а тепер не потрібен. Навіть цікаво подивитися на Арсенал без Зіни. Чи скотиться де був чи на помітить втрати.
Єдина користь - Зіна перестане травмуватися в іншому клубі. Бо в Артети сильні навантаження.