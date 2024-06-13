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  4. Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
Англия
13 июня 2024, 17:53 |
3442
10

Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024

Лондонцы выставили украинца на трансфер

13 июня 2024, 17:53 |
3442
10
Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб летом.

По информации портала TBR Football, «канониры» накануне старта Чемпионата Европы по футболу 2024 сообщили Зинченко, что больше не рассчитывают на него в следующем сезоне и то, что он выставлен на трансфер. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета определил, что Александр не соответствует уровню команды, хотя и уважает украинца.

В этом сезоне Зинченко за «Арсенал» сыграл во всех турнирах 35 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «канониры» пока не начали переговоры о продлении контракта Зинченко и могут его продать этим летом за сумму более 20 миллионов евро.

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Микель Артета трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ
Дмитро Олійник Источник: The Boot Room
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Комментарии 11
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vbrjkf
Ну все, тепер він буде рвати кігті на Євро, щоб доказати, що він кращий. Звісно, якщо Миколенко не повернеться...
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+4
samird
Є показовий приклад Граніта Джаки, якого теж в Арсеналі затюкали та списали. І який просто блискуче проявив себе в Байері. Я ще наприкінці сезону писав, що Зінченко треба йти з Арсеналу - там вже діла не буде. Але тут головне не помилитись з новою командою і його місцем в ній як в цілому, так і на полі.   
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+1
KIPR ALECS
Логично, только арс приблизился к уровню МС то Зина сел на банку сразу. Интересно будет менять чемпионат. Если нет то максимум уровень 6-8 места. Если да то можно зацепится и за  претендентов на Лч италии, франции, испании, Германии
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+1
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adidas777
Таке враження що це було зроблено спеціально, за день до початку Євро! 
Бажаю Арсеналу від душі ще 10 років наперед просирати успішно чемпіонат та ЛЧ  Це вони і без мого побажання чудово роблять вже багато років! 
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
bzzzzzz
Что значит не соответствует уровню команды ? Можна подумать там у Арсенала по 10 Винисиусов на позицию. Сказали б уже прямо что дело в ЗП. Или хотят заработать просто на трансфере.
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0
anacreon
Удачі Арсенау знайти для Зіни клуб, який буде платити захмарну зарплату.
Сумно, що якось так вийшов другий сезон. Вже б краще залишався і в Сіті і отримав требл.
То носили на руках перший сезон, а тепер не потрібен. Навіть цікаво подивитися на Арсенал без Зіни. Чи скотиться де був чи на помітить втрати.
Єдина користь - Зіна перестане травмуватися в іншому клубі. Бо в Артети сильні навантаження.
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0
PUMA
Вы главное продолжайте писать,что все кто критиковал Зинченко, это алкоголики и дилетанты!
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-1
Alexander Киев
Ласкаво просимо до ФК Полісся
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-4
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