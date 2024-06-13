Арсенал шокировал Зинченко своим решением накануне Евро-2024

27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб летом.

По информации портала TBR Football, «канониры» накануне старта Чемпионата Европы по футболу 2024 сообщили Зинченко, что больше не рассчитывают на него в следующем сезоне и то, что он выставлен на трансфер. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета определил, что Александр не соответствует уровню команды, хотя и уважает украинца.

В этом сезоне Зинченко за «Арсенал» сыграл во всех турнирах 35 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «канониры» пока не начали переговоры о продлении контракта Зинченко и могут его продать этим летом за сумму более 20 миллионов евро.