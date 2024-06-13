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  4. Легенда клуба. Стало известно, кто возглавит Боруссию Д после ухода Терзича
Германия
13 июня 2024, 19:50 |
299
0

Легенда клуба. Стало известно, кто возглавит Боруссию Д после ухода Терзича

Нури Шахин станет главным тренером команды, он был помощником Эдина

13 июня 2024, 19:50 |
299
0
Легенда клуба. Стало известно, кто возглавит Боруссию Д после ухода Терзича
Getty Images/Global Images Ukraine. Нури Шахин

35-летний турецкий экс-футболист Нури Шахин станет главным тренером «Боруссии» Дортмунд после ухода Эдина Терзича.

Об этом сообщает издание Bild. По информации источника, стороны еще должны обсудить сроки контракта и финансовые детали, однако это не будет проблемой. Соглашение будет подписано.

С начала 2024 года Шахин работал ассистентом Терзича в «Боруссии» Д. Также в своей тренерской карьере он работал наставником турецкого «Антальяспора» с 2021 по 2023 год.

Что касается карьеры игрока, то Шахин – легенда «шмелей». Нури выступал в футболке дортмундского коллектива с 2005 по 2011 год, а также с 2013 по 2014.

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Нури Шахин Эдин Терзич Боруссия Дортмунд назначение тренера
Даниил Агарков Источник: Bild
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