Легенда клуба. Стало известно, кто возглавит Боруссию Д после ухода Терзича

35-летний турецкий экс-футболист Нури Шахин станет главным тренером «Боруссии» Дортмунд после ухода Эдина Терзича.

Об этом сообщает издание Bild. По информации источника, стороны еще должны обсудить сроки контракта и финансовые детали, однако это не будет проблемой. Соглашение будет подписано.

С начала 2024 года Шахин работал ассистентом Терзича в «Боруссии» Д. Также в своей тренерской карьере он работал наставником турецкого «Антальяспора» с 2021 по 2023 год.

Что касается карьеры игрока, то Шахин – легенда «шмелей». Нури выступал в футболке дортмундского коллектива с 2005 по 2011 год, а также с 2013 по 2014.