Дожди, травма Джоковича, титулы Свёнтек и Алькараса, финалы итальянцев

В этом году Открытый чемпионат Франции по теннису запомнился не только интересными матчами, но и настоящим сезоном дождей, который в первую неделю очень сильно мешал проведению поединков. Не стоит забывать, что до 2020-го грунтовый мейджор не имел крытой арены вообще, а в этом году во время обильных осадков можно было проводить матчи уже не только на корте имени Филиппа Шатрие, но и на арене имени Сюзанны Ленглен. Это немного помогло организаторам, но в первые дни двух крытых стадионов все равно было маловато. В этом плане 15-дневный формат проведения мейджора немного выручил.

В мужском одиночном разряде было интересно. Карлос Алькарас и Янник Синнер, которые до этого страдали от травм, сумели провести отличный турнир. Также ожидаемо сильно отыграли Александр Зверев, Стефанос Циципас и Каспер Рууд. Выступления Новака Джоковича ожидали с опаской, сомнения оправдались. Более того, он еще и серьезно травмировался.

В женском одиночном разряде особой интриги не предполагалось. И ее бы и не было, если бы не один из матчей с участием Иги Свёнтек. Выдав безумный камбэк в матче с Наоми Осакой, она стала настоящим монстром, который не заметил других соперниц на своем пути.

Мужской одиночный разряд. Финал

Карлос Алькарас [3] – Александр Зверев [4] – 6:3, 2:6, 5:7, 6:1, 6:2

До старта турнира у мужчин интрига сохранялась нешуточной. Карлос Алькарас во время грунтового турнира сыграл только в Мадриде, где проиграл Рублеву. Янник Синнер снялся с Мастерса в Испании и не играл в Риме из-за травмы бедра. Новак Джокович пробовал вернуться на путь побед, но у него не получалось.

В итоге все же главный фаворит у букмекеров Алькарас стал обладателем титула, в пятисетовом финале он оказался более смелым и точным, чем Александр Зверев. Он прошел непростой турнирный путь, обыграв еще и Циципаса с Синнером. В двух последних матчах были видно, что держать свой высокий уровень долго ему невероятно сложно, но и этого хватило для завоевания титула. Есть подозрения, что если бы Алькарас подошел к соревнованиям в лучших кондициях, то победа на турнире была бы более уверенной.

Отдельно стоит отметить, что Карлос стал самым молодым игроком (21 год 25 дней), который выиграл турниры Grand Slam на трех разных покрытиях. В трех первых матчах за титул у него три победы. Теперь у него больше Шлемов, чем сумарно у всех теннисистов, рожденных в 90-е. Также Алькарас сделал это за наименьшее количество участий на мейджорах (13). К примеру, у Рафаэля Надаля этот показатель составляет 20.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жиль Мореттон, Карлос Алькарас, Александр Зверев и Бьорн Борг

Лучший матч

1/2 финала

Карлос Алькарас [3] – Янник Синнер [2] – 2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3

На самом деле, до этого Карлос и Янник выдавали игры намного лучше по качеству, но не выделить пятисетовик между фактически лидерами тура было бы как минимум странно. Карлос не совсем хорошо вошел в игру, плохо подавал, много ошибался, из-за чего Янник на высоких скоростях в начале выглядел лучше. Испанцу все же удалось войти в ритм, но однозначно развернуть игру в свою сторону все равно не получалось. В третьей партии у Синнера начались судороги, сводило предплечья, итальянец попробовал играть чуть проще и сумел забрать третий сет. В четвертой партии у него также были шансы, но при счете 4:4 (30:15) итальянец в лучших традициях Джоковича смазал смэш. Это добавило сил Алькарасу, который до конца матча выглядел заметно сильнее, заслуженно победив.

Кстати, в прошлом году в полуфинале против Джоковича сам Алькарас пострадал от судорог, из-за чего и проиграл скрытый финал того турнира.

Прорыв турнира – Алекс де Минаур, Маттео Арнальди

Прорыв де Минаура нужно назвать именно грунтовым. Не секрет, что австралийцы не очень любят играть на глине, Алекс не исключение. Портал Tennisabstract в своем рейтинге игроков на грунте перед началом Ролан Гаррос ставил де Минаура на 30-е место, хотя на харде он был седьмым. Также Алекс за 7 предыдущих участий на грунтовом мейджоре дальше второго круга не заходил. А в этот раз удалось пробиться в 1/4 финала, да еще и с победами над очень сильным грунтовым специалистом Яном-Леннардом Штруффом и пятой ракеткой мира Даниилом Медведевым. В целом, очень неожиданный результат от Алекса в Париже, в Чемпионской гонке он идет на 7-м месте.

Getty Images/Global Images Ukraine. Алекс де Минаур

Маттео Арнальди уже удивил на US Open 2024, но в Париже подтвердил свою силу, снова дойдя до 1/8 финала. Как и на американском мейджоре, он обыграл перспективного французского тинейджера Артура Фиса, но главная победа, конечно же, состоялась позже. В третьем раунде Маттео сенсационно выбил действующего чемпиона Мастерса в Мадриде Андрея Рублева. «Нейтральный» теннисист в очередной раз не смог сдержать эмоции на корте, подтвердив свой статус главной истерички мужского тура. Остановить победную поступь Арнальди удалось только одному из фаворитов – Стефаносу Циципасу. Греку понадобилось больше 3 часов и четыре сета.

Главные неудачники – Новак Джокович, Рафаэль Надаль

Джокович подошел к турниру в статусе первой ракетки мира, но не в роли главного фаворита. В этом году он уже перестал быть неуязвимым, многие хорошие теннисисты наконец-то получили шанс обыграть Новака в свой хороший день. В двух первых раундах Ролан Гаррос 2024 Ноле одержал трехсетовые победы, но дальше начались серьезные проблемы. В матче с Лоренцо Музетти серб горел 1:2 по сетам, но сумел за счет опыта перевернуть игру с итальянцем, который сдался в пятой партии. В четвертом раунде против Франсиско Черундоло сценарий был похожим, но во второй партии у Джоковича добавились проблемы с коленом. Не совсем понятно, как Новак довел эту встречу до победного завершения (6:1, 5:7, 3:6, 7:5, 6:3), но перед 1/4 финала серб прошел обследование колена, которое показало разрыв медиального мениска в правом колене. Джокович сразу же снялся с турнира и дал медикам добро на оперативное вмешательство. Операция была сделала в среду в Париже, теперь Новак как минимум три недели будет заниматься восстановлением. Он точно не сыграет на Уимблдоне, где в прошлом году дошел до финала.

Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Рафаэль Надаль в этом сезоне планировал завершить карьеру и уже ни на что большое не претендовал, но 7 из 11 матчей все же выиграл. Жеребьевка для испанца, который до турнира занимал 275-ю строчку мирового рейтинга, оказалась шокирующе неудачной. Ему предстояло играть против Александра Зверева, который буквально перед этим стал чемпионом Мастерса в Риме. Рафа в своем нынешнем состоянии попытался что-то противопоставить немцу и выдал хорошие отрезки, но стабильно держать такой высокий уровень не смог. Зверев выиграл в трех сетах, хотя и потратил больше 3 часов.

Getty Images/Global Images Ukraine. Рафаэль Надаль

Любимец фортуны – Каспер Рууд

Норвежец попал в эту категорию только из-за того, что ему не пришлось играть матч 1/4 финала против Новака Джоковича. Уже в полуфинале Каспера преследовали проблемы с желудком, из-за чего он вероятно и проиграл Александру Звереву, хотя казалось, что именно Рууд будет небольшим фаворитом этого противостояния.

После снятия Джоковича, кстати, появились флешбеки с предыдущими турнирными сетками Рууда, по которым он выходил в три финала мейджоров, пока во второй половине проходили главные сражения. Неудивительно, что в финалах у него всего 1 выигранный сет за три матча. Кстати, это было первое поражение Каспера в полуфинале мейджоров. Раньше, если он выходил в 1/4 финала, то обязательно играл в матче за титул.

Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Рууд

Наши

В этом сезоне в квалификации играл Виталий Сачко. В стартовом раунде отбора он уступил французу Мануэлю Гинару. Это было пятое участие Сачко в квалификации турнира Grand Slam, но первое именно в Париже.

В парном разряде сыграл Денис Молчанов. В дуэте с Джоном Патриком Смитом из Австралии он в первом раунде проиграл братьям Стефаносу и Петросу Циципасам. Греки, кстати, были настроены серьезно, выиграв после этого еще две встречи. В 1/4 финала их остановили будущие обладатели титула Марсело Аревало и Мате Павич.

Женский одиночный разряд. Финал

Ига Свёнтек [1] – Жасмин Паолини [12] – 6:2, 6:1

Перед турниром мало кто верил, что соперницам по силах остановить Свёнтек на пути к титулу. Но женский теннис всегда богат на сенсации, могло произойти все что угодно. Ига была очень близкой к поражению в матче второго раунда против Наоми Осаки, отыграла матчбол японки, после чего в двух сетах одолела всех последующих соперниц. Борьбу польке также навязала Коко Гофф, но американке очень тяжело в этом противостоянии (1-11).

В самом финале борьбы не получилось. Паолини успевала за скоростью Свёнтек только в первых геймах, а потом начала часто ошибаться, что для ее стиля игры неприемлемо. Ига взяла 10 геймов подряд, дала итальянке выиграть гейм престижа во втором сете и закрыла матч. В пяти первых финалах мейжоров у Иги пять побед, последний раз подобное удавалось Монике Селеш.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини и Ига Свёнтек

Свёнтек выиграла четвертый титул на кортах Ролан Гаррос (2020, 2022, 2023, 2024) и пятый мейджор вообще. Например, столько имеет Мартина Хингис, больше пяти титулов выигрывали всего 10 теннисисток. Ига – самая молодая четырехкратная чемпионка РГ в Открытой эре, на момент выигрыша ей было 23 года и 9 дней. Предыдущей рекордсменке Жюстин Энен на момент четвертой победы было на два года больше.

Последний раз до этого первая ракетка мира брала титул Grand Slam после отыгранного матчпоинта еще в далеком 2003 году, это была Серена Уильямс на Australian Open. Также Свёнтек стала первой женщиной, выигравшей турнир Grand Slam 3 года подряд, со времен все той же Серены (US Open 2012, 2013, 2014).

Лучший матч

Второй круг

Ига Свёнтек [1] – Наоми Осака – 7:6(1), 1:6, 7:5

Изначально этот матч рассматривался больше как громкая вывеска. Осака, конечно, весной солидно добавила, обыграла на грунте Самсонову, Костюк и Касаткину, но все равно вряд ли кто-то предполагал, что она создаст такие проблемы Свёнтек в Париже. Но японка очень интенсивно играла с самого начала, и полька оказалась к этому не готовой. Ига забрала первый сет на тай-брейке, но во втором была разбита. В финальной партии Наоми поначалу с трудом защищала свои подачи, но также вела в счете с брейком. При счете 5:3 Осака подавала на победу в поединке и даже имела матчбол, но к тому времени она уже устала, Свёнтек удалось переломить ход поединка и все же дожать экс-первую ракетку.

Наоми сыграла один из своих лучших матчей на грунте в карьере, и на американском харде это будет грозная сила. Не удивляйтесь, если Осака будет одной из сильнейших на US Open, если вообще не выиграет турнир.

Getty Images/Global Images Ukraine. Ига Свёнтек и Наоми Осака

Прорыв турнира – Жасмин Паолини

Паолини большую часть карьеры была средней теннисисткой, у которой была победа на турнире в WTA 250 в Портороже в 2021-м и две победы на WTA 125. С лета прошлого года она стала показывать более высокие результаты, сыграла два финала соревнований WTA 250, а в этом году совершенно сенсационно стала победительницей турнира WTA 1000 в Дубае.

Жасмин даже близко не была в фаворитах у букмекеров перед стартом грунтового мейджора, но сетка ей попалась очень неплохой до 1/4 финала, а там она неожиданно хлопнула четвертую ракетку мира Елену Рыбакину. При чем сделала это против соперницы, которая была в хорошей форме. В полуфинале итальянке немного повезло с оппоненткой, вместо Соболенко пришлось сразится с тинейджеркой Миррой Андреевой. Паолини уверенно сдала этот экзамен, а в финале уже было без особых шансов. Тем не менее, есть первый финал мейджора и дебют в топ-10 в 28-летнем возрасте – настоящая сказка.

Getty Images/Global Images Ukraine. Жасмин Паолини

Здесь также хотелось бы отметить возвращение Бьянки Андрееску. Она остановила Сару Соррибес Тормо и Анну Калинскую, и, если бы в третьем раунде не попала на Паолини, то, вероятно, зашла бы еще дальше. Это был первый турнир канадки с августа прошлого года.

Главная неудачница – Мария Саккари

Греческая теннисистка вошла в новый сезон с новым тренером – Дэвида Уиттом, который ранее работал с Джессикой Пегулой. И вроде бы сотрудничество у них складывается успешно, например, был финал в Индиан-Уэллс с победой над Коко Гофф в полуфинале. Но на мейджорах продолжается какой-то мрак. На Australian Open Мария во втором раунде проиграла Элине Аванесян, а в Париже уже в стартовом круге уступила Варваре Грачевой. Саккари остается в первой десятке, но за 33 участия в основных сетках турниров Grand Slam всего 5 раз выходила во вторую неделю соревнований. Последний раз – на Australian Open 2022 (4-й круг). С Ролан Гаррос 2023 она выиграла на мейджорах один матч.

Любимица фортуны – Мирра Андреева

Андреева уже год как на слуху, с большим отрывом это лучшая теннисистка до 18 лет в мировом рейтинге. В Париже у нее была очень хорошая сетка, лишь во втором раунде была непростая встреча с экс-первой ракеткой мира Викторией Азаренко с 7:5 в финальной партии. Остальные соперницы были ей по зубам, как, например, Грачева в 1/8 финала. Матч 1/4 финала должен был стать большим успехом и конечной остановкой, но вторая ракетка мира Арина Соболенко, как и Каспер Рууд позже, испытывала проблемы с желудком. Перед этим в Мадриде Соболенко легко одолела Андрееву, а в Париже больше выживала. Мирра сумела победить, но была ожидаемо разбита в полуфинале, Паолини в нынешней форме – слишком хороша.

Что касается турнира юниорок, то стоит стоит присмотреться к участницам финала. В матче за титул сыграли две чешки: 17-летняя Тереза Валентова обыграла 16-летнюю Лауру Самсон. Первая уже в четвертой сотне и также выиграла парный титул.

Наши

В этом году на Ролан Гаррос мы, как и в прошлом году, имели сразу шесть представительниц в первом раунде основы. Как и говорилось в превью, многие получили хорошие сетки, но форма почти всех была под вопросом.

Лесе Цуренко жребий выдал мощную хорватку Донну Векич, против которой украина выдала супербитву в Риме с победой на тай-брейке третьего сета. В Париже также все шло ровно, но ближе к концу первой партии у украинки прихватило спину в районе поясницы и она была вынуждена сняться. Леся потеряет 240 очков за четвертый круг в прошлом году и выпадет из топ-50.

Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Также не смогла доиграть матч первого раунда и Ангелина Калинина. В противостоянии с Камилой Осорио из Колумбии украинка выиграла первый сет, имела матболы во второй партии, но колумбийка вытащила сет на тай-брейке. В итоге Калинина все же снялась при счете 1:4 в финальном сете.

Элина Свитолина в первых трех раундах имела дело с соперницами, в матче с которыми она была фавориткой. Все началось с противостояния с экс-первой ракеткой мира Каролиной Плишковой, которая в последнее время играет все меньше и не так успешно, как раньше. Матч получился интересным для зрителей, Элина и Каролина порой выдавали теннис высокого качества, но держать эту планку длительное время не получалось. Плишкова хоть и выиграла первую партию, но уставать начала раньше, это было ожидаемо. Во второй партии Элина сделала решающий брейк в девятом гейме, а в третьем сете после зарубы в первых геймах Свитолина оказалась свежее.

Более высокий класс и опыт Элины помог ей во втором круге, где она обыграла перспективную 21-летнюю француженку Диан Парри. Украинка немного расслабилась после после 4:1 во втором сете, но все же дожала на тай-брейке. Интересно, что теннисистки сыграли два матча за 10 дней, до этого Свитолина была сильнее и в Страсбурге. А в третьем раунде Элина разобралась с Аной Богдан, взяв реванш за поражение в Кубке Билли Джин Кинг. На этот раз все завершилось в двух сетах. Защитить прошлогодний четвертьфинал в Париже не удалось, в матче против Елены Рыбакиной шансы на победу не просматривались. На данный момент побеждать топов в хорошей форме Свитолиной невероятно сложно. Учитывая все проблемы со здоровьем Элины, выступления явно хорошее. Выше головы не прыгнула – ничего страшного.

Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Невыход Элины в 1/4 финала автоматически означал, что Марта Костюк, которая на тот момент уже завершила выступления в одиночном разряде, по завершении турнира станет первой ракеткой Украины. Марта во время грунтового сезона выдала невероятный турнир в Штутгарте, после которого ее словно подменили. После Мадрида и Рима на Ролан Гаррос ожиданий от ее игры не было никаких, и мы не ошиблись. В тяжелейшем матче первого раунда удалось вырвать победу над невероятно цепкой бразильянкой Лаурой Пигосси, разгромившей всех соперниц в квалификации. В финальной партии Марта проигрывала 0:3 и 2:4, брала медицинский тайм-аут, матч останавливали из-за дождя – в общем событий было много. Хорошо, что удалось победить.

Далее предстояла встреча с Векич, после чего открывалась приятная сетка, но Марта этот шанс не реализовала, уступив хорватке в двух сетах. Донна после этого вышла на квалифаера Ольгу Данилович, сенсационно выбившую до этого Даниэль Коллинс. В матче с сербкой Векич выиграла стартовую партию 6:0, но в итоге проиграла на тай-брейке третьего сета. Остановила забег Данилович только Маркета Вондроушова. Четвертый круг – лучшее достижение на мейджорах в карьере сербки.

Даяна Ястремская впервые порадовала своей игрой после Открытого чемпионата Австралии, где сенсационно дошла до полуфинала. Во Франции украинка сначала одержала волевую победу над одной из знаковых соперниц в своей карьере – Айлой Томлянович. После этого Даяна за 58 минут до начала дождя «вынесла» с корта китаянку Ван Яфань. И если бы дальше был матч не с Коко Гофф, то с такой игрой Ястремская могла рассчитывать на более поздние стадии. А так американка была в тот день лучше, Даяне удалось поймать момент слабости американки во втором сете, и после 2:5 был хороший шанс сравнять счет, но Коко устояла под натиском трех брейкпоинтов, на то она и топ. Кстати, Гофф в новой редакции рейтинга дебютирует в статусе второй ракетки мира.

Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

Юлия Стародубцева легко прошла квалификационный барьер, обыграв при этом еще одну украинку Катарину Завацкую. В первом раунде основы Юлия ничего не смогла противопоставить Кристине Букше, хотя надежды были. Испанка без шансов проиграла в следующем раунде Элизабетте Коччаретто из Италии, которая также выбила прошлогоднюю полуфиналистку Беатрис Хаддад Майю и 17-ю сеяную Людмилу Самсонову.

В квалификации играла еще Дарья Снигур. В этом году она наконец-то добыла первую победу в отборе к грунтовому мейджору, на большее не хватило.

В парном разряде лучший результат показала Марта Костюк, которая в дуэте с Еленой-Габриэлой Русе из Румынии дошла до полуфинала. Немного повезло со снятием Андреевой в 1/4 финала, но могли обыгрывать и тандем Паолини / Эррани в полуфинале. Костюк и Русе уверенно выиграли первый сет, но дальше итальянки сделали так, что матч пошел по их сценарию.

Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк и Елена-Габриэла Русе

Отличный результат показала Надежда Киченок в дуэте с японкой Мию Като. В статусе 16-й сеяной пары они дошли до 1/4 финала, выбив второй сеяный тандем Николь Мелихар (США) / Эллен Перес (Австралия).​ Но Коко Гофф и Катерина Синякова не оставили украинско-японской паре ни единого шанса. Тем не менее, Надя впервые в карьере сыграла в четвертьфинале женского парного разряда на турнире Grand Slam. Что касается Люды, то в более перспективном дуэте с Аленой Остапенко они вылетели уже на стадии второго раунда. На матч второго раунда микста в дуэте с Мате Павичем Надежда не вышла.

Мужской парный разряд. Финал

Марсело Аревало / Мате Павич [9] – Симоне Болелли / Андреа Вавассори [11] – 7:5, 6:3

Аревало во второй раз победил на грунтовом мейджоре. Два года назад Марсело вместе с Жаном-Жюльеном Ройером также стал чемпионом на кортах Парижа. Павич собрал Карьерный Grand Slam. Мате, помимо РГ-2024, выигрывал парный трофей на Australian Open 2018, US Open 2020 и на Уимблдоне-2021.

Женский парный разряд. Финал

Коко Гофф / Катерина Синякова [5] – Сара Эррани / Жасмин Паолини [11] – 7:6(5), 6:3

Коко Гофф впервые в карьере выиграла титул Grand Slam в женском парном разряде. Два года назад в Париже она проиграла в финале. Коко – самая молодая теннисистка, выигравшая титулы Grand Slam в одиночном и парном разрядах с 2005 года. Для Синяковой это уже 8-й парный титул на мейджорах, в Париже она побеждала трижды (2018, 2021, 2024).

Микст. Финал

Лаура Зигемунд / Эдуар Роже-Васслен [2] – Дезире Кравчик / Нил Скупски [4] – 6:4, 7:5

Для Зигемунд это второй титул Grand Slam в миксте, в 2016-м она выиграла US Open с Мате Павичем. Также она выигрывала американский мейджор и в женском парном разряде. Эдуар Роже-Васслен уже брал титул на Ролан Гаррос десять лет назад, но в парном мужском разряде. В миксте у него был финал US Open 2022 с Кирстен Флипкенс.