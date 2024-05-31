ВИДЕО. Рублев неожиданно проиграл в третьем круге и избил ногами скамейку
Плохой день для победителя Мастерса в Мадриде
Шестой номер мирового рейтинга Андрей Рублев неожиданно проиграл в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции по теннису.
Он уступил 23-летнему итальянцу Маттео Арнальди в трех сетах.
Ролан Гаррос. Третий круг
Андрей Рублев – Маттео Арнальди (Италия) – 6:7(6), 2:6, 4:6
Арнальди в следующем раунде сыграет против победителя матча Чжан – Циципас.
Рублев в этом году выиграл грунтовый Мастерс в Мадриде.
Отметим, что во втором сете Рублев получил предупреждение за неспортивное поведение от судьи на вышке за то, что отпинал ногами скамейку.
I— Samuel L. Awesome (@McGeorgyMVP) May 31, 2024
TOLD
YOU
DONT
BET
ON ANDREY RUBLEV
😡😡
🤣🤣🤣 pic.twitter.com/pWoZ7GtrYj
А до этого Андрей кинул ракетку и очень сильно закричал от безысходности.
Matteo Arnaldi sta facendo impazzire Andrej Rublev 🤯🤯🤯#EurosportTENNIS #Tennis #RolandGarros #Arnaldi #Rublev pic.twitter.com/UH7Jw6hb4b— Eurosport IT (@Eurosport_IT) May 31, 2024
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