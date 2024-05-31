ВИДЕО. Рублев неожиданно проиграл в третьем круге и избил ногами скамейку

Шестой номер мирового рейтинга Андрей Рублев неожиданно проиграл в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции по теннису.

Он уступил 23-летнему итальянцу Маттео Арнальди в трех сетах.

Ролан Гаррос. Третий круг

Андрей Рублев – Маттео Арнальди (Италия) – 6:7(6), 2:6, 4:6

Арнальди в следующем раунде сыграет против победителя матча Чжан – Циципас.

Рублев в этом году выиграл грунтовый Мастерс в Мадриде.

Отметим, что во втором сете Рублев получил предупреждение за неспортивное поведение от судьи на вышке за то, что отпинал ногами скамейку.

I

TOLD

YOU

DONT

BET

ON ANDREY RUBLEV

😡😡

🤣🤣🤣 pic.twitter.com/pWoZ7GtrYj — Samuel L. Awesome (@McGeorgyMVP) May 31, 2024

А до этого Андрей кинул ракетку и очень сильно закричал от безысходности.