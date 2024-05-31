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  4. ВИДЕО. Рублев неожиданно проиграл в третьем круге и избил ногами скамейку
Ролан Гаррос
31 мая 2024, 16:52 |
637
2

ВИДЕО. Рублев неожиданно проиграл в третьем круге и избил ногами скамейку

Плохой день для победителя Мастерса в Мадриде

31 мая 2024, 16:52 |
637
2
ВИДЕО. Рублев неожиданно проиграл в третьем круге и избил ногами скамейку
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

Шестой номер мирового рейтинга Андрей Рублев неожиданно проиграл в матче третьего раунда Открытого чемпионата Франции по теннису.

Он уступил 23-летнему итальянцу Маттео Арнальди в трех сетах.

Ролан Гаррос. Третий круг
Андрей Рублев – Маттео Арнальди (Италия) – 6:7(6), 2:6, 4:6

Арнальди в следующем раунде сыграет против победителя матча Чжан – Циципас.

Рублев в этом году выиграл грунтовый Мастерс в Мадриде.

Отметим, что во втором сете Рублев получил предупреждение за неспортивное поведение от судьи на вышке за то, что отпинал ногами скамейку.

А до этого Андрей кинул ракетку и очень сильно закричал от безысходности.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Олександр Науменко
Типовий нащадок андрофагів.
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+3
Falko
Тю, накинулися на болотного хлопчика. Та він об лавку кеди чистив: бігати по городу після дощу - те ще задоволення. У цьому французькому селі, мабуть, багно повсюди і жаби крякають.
А після гри - ви не пойняли - це Копейкін молиться: Дякую, Боже, що не 0:6, 0:6, 0:6.
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0
sirjoga
Дивись Марто що може бути далі, якщо вчасно не лікуватись. 
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-2
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