Стал известен победитель многострадального Мастерса в Мадриде
Высшие силы все же отвернулись от Феликса Оже-Альяссима
5 апреля состоялся финальный матч на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.
В поединке за титул играли канадец Феликс Оже-Альяссим (№35 ATP) и Андрей Рублев (№8 ATP).
Мадрид. Финал
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Андрей Рублев – 6:4, 5:7, 5:7
Это был 6-й матч теннисистов, Феликс проиграл пять раз. Сегодня на матчболе соперника он подал двойную.
Оже-Альяссим впервые играл в финале Мастерса, Рублев в прошлом году побеждал в Монте-Карло.
Отметим, что с турнира в Мадриде из-за травм снялись Янник Синнер (не вышел на матч 1/4 финала), Даниил Медведев (в 1/4 финала), а также Иржи Легечка (в 1/2 финала).
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