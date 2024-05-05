Стал известен победитель многострадального Мастерса в Мадриде

5 апреля состоялся финальный матч на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

В поединке за титул играли канадец Феликс Оже-Альяссим (№35 ATP) и Андрей Рублев (№8 ATP).

Мадрид. Финал

Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Андрей Рублев – 6:4, 5:7, 5:7

Это был 6-й матч теннисистов, Феликс проиграл пять раз. Сегодня на матчболе соперника он подал двойную.

Оже-Альяссим впервые играл в финале Мастерса, Рублев в прошлом году побеждал в Монте-Карло.

Отметим, что с турнира в Мадриде из-за травм снялись Янник Синнер (не вышел на матч 1/4 финала), Даниил Медведев (в 1/4 финала), а также Иржи Легечка (в 1/2 финала).