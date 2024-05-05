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ATP
05 мая 2024, 22:35 | Обновлено 05 мая 2024, 22:37
417
1

Стал известен победитель многострадального Мастерса в Мадриде

Высшие силы все же отвернулись от Феликса Оже-Альяссима

05 мая 2024, 22:35 | Обновлено 05 мая 2024, 22:37
417
1
Стал известен победитель многострадального Мастерса в Мадриде
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Рублев

5 апреля состоялся финальный матч на грунтовом турнире ATP 1000 в Мадриде.

В поединке за титул играли канадец Феликс Оже-Альяссим (№35 ATP) и Андрей Рублев (№8 ATP).

Мадрид. Финал
Феликс Оже-Альяссим (Канада) – Андрей Рублев – 6:4, 5:7, 5:7

Это был 6-й матч теннисистов, Феликс проиграл пять раз. Сегодня на матчболе соперника он подал двойную.

Оже-Альяссим впервые играл в финале Мастерса, Рублев в прошлом году побеждал в Монте-Карло.

Отметим, что с турнира в Мадриде из-за травм снялись Янник Синнер (не вышел на матч 1/4 финала), Даниил Медведев (в 1/4 финала), а также Иржи Легечка (в 1/2 финала).

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Феликс Оже-Альяссим – Андрей Рублев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Еще одно снятие. Стали известны финалисты грунтового Мастерса в Мадриде
Феликс Оже-Альяссим – Иржи Легечка. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP Мадрид Андрей Рублев Феликс Оже-Альяссим
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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GloryUkraine
Рашисту треба гонорар в рублях заплатити.
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