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Другие новости
28 мая 2024, 06:10 |
1996
0

Камбек Свитолиной и поражение Надаля, исторический КриРо, Довбик и Атлетико

Главные новости за 27 мая на Sport.ua

28 мая 2024, 06:10 |
1996
0
Камбек Свитолиной и поражение Надаля, исторический КриРо, Довбик и Атлетико
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за понедельник, 27 мая.

1А. Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
Украинка обыграла Каролину Плишкову

1Б. Не реализовала три матчбола. Калинина вылетела из Ролан Гаррос
Украинка не смогла доиграть матч против Камилы Осорио

1В. Юлия Стародубцева проиграла в первом раунде Ролан Гаррос 2024
Украинская теннисистка в двух сетах уступила сопернице из Испании Кристине Букше

1Г. Последний матч? Надаль проиграл Звереву в первом раунде Ролан Гаррос
Немецкий теннисист победил в трех сетах

1Д. Свёнтек уверенно стартовала на Ролан Гаррос и вышла на Осаку
В первом раунде Ига разобралась с Леолией Жанжан

2. Группа смерти Франции и Испании. Определены четвертьфиналисты Евро-2024 U17
1/4 финала: Чехия – Дания, Австрия – Сербия, Италия – Англия, Португалия – Польша

3. Цель номер 1. Именитый клуб готовит Жироне предложение в €40 млн за Довбика
«Атлетико» сделал трансфер Артема приоритетным на лето

4А. Источник: Динамо и Шахтер заинтересованы в трансфере лидера Зари
Эдуардо Герреро может летом сменить клуб

4Б. ОФИЦИАЛЬНО. Бронзовый призер УПЛ объявил о завершении карьеры
Сезон 2023/24 стал последним для Вячеслава Рябова

5А. Зинченко упал в цене. Кто подорожал? Обновлены ценники на украинцев в АПЛ
Несмотря на это, Александр остается самым дорогим украинцем в АПЛ

5Б. Челси и Мудрик могут лишиться участия в еврокубке. Стала известна причина
«Пенсионеры» пробились в Q4 Лиги конференций 2023/24, но не все так просто...

6А. Предатель Ордец чудом остался в Бундеслиге. Бохум сумел отыграть 3 мяча
В Дюссельдорфе от Фортуны отвернулась фортуна в серии пенальти

6Б. Завершен сезон у саудов. Роналду оформил дубль и стал лучшим бомбардиром
27 мая в одно время состоялись матчи 34-го тура чемпионата Саудовской Аравии

7. Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Форвард Баварии забил 36 мячей, а украинец отличился 24 раза за Жирону

8А. Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Бывший абсолютный чемпион мира считает, что победил бы Тайсона

8Б. Непобежденный Владислав Сиренко проведет бой с американским хевивейтером
Соперником украинского боксера станет Кейт Барр

9. Сборные Украины сохраняют шансы на выход в Финал четырех Евролиги
Перед заключительным туром женщины занимают второе место, а мужчины - третье

10А. Металлист 1925 и Изумрудный город Виктора Скрипника
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10Б. Погачар пишет историю, последний подиум Томаса. Итоги Джиро д’Италия-2024
Sport.ua подводит итоги первого Гран тура сезона-2024

10В. Многосюжетные Романы и охранная грамота Пастрняка
Блогер Sport.ua Алексей Рыжков подводит итоги чемпионата мира по хоккею

10Г. Финал четырех Евролиги: триумф Пао, коллапс Реала, третий титул для Атамана
Обозреватель Sport.ua делится впечатлениями о решающих матчах главного баскетбольного еврокубка

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главные новости
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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