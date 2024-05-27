Группа смерти Франции и Испании. Определены четвертьфиналисты Евро-2024 U17
1/4 финала: Чехия – Дания, Австрия – Сербия, Италия – Англия, Португалия – Польша
27 мая завершился 3-й тур чемпионата Европы 2024 U-17. Определены все четвертьфинальные пары
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Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.
Из квартета D, который считался группой смерти, выбыли топ-сборные Франции и Испании, дальше прошли команды Португалии и Англии.
По итогам группового раунда в 1/4 финала 27 мая сыграют:
Чехия – Дания, Италия – Англия, Австрия – Сербия, Португалия – Польша
Ранее юношеская сборная Украины U-17 финишировала 3-й в группе A и не сумела пробиться в 1/4 финала.
🏆 Евро-2024 U-17. Кипр
3-й тур, 27.05.2024
- Польша – Словакия – 4:0
- Швеция – Италия – 1:2
- Англия – Испания – 3:1
- Португалия – Франция – 1:2
Турнирные таблицы
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