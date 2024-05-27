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  4. Группа смерти Франции и Испании. Определены четвертьфиналисты Евро-2024 U17
Евро
Швеция U17
27.05.2024 18:00 – FT 1 : 2
Италия U17
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27 мая 2024, 23:45 | Обновлено 27 мая 2024, 23:54
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Группа смерти Франции и Испании. Определены четвертьфиналисты Евро-2024 U17

1/4 финала: Чехия – Дания, Австрия – Сербия, Италия – Англия, Португалия – Польша

27 мая 2024, 23:45 | Обновлено 27 мая 2024, 23:54
484
0
Группа смерти Франции и Испании. Определены четвертьфиналисты Евро-2024 U17
UEFA

27 мая завершился 3-й тур чемпионата Европы 2024 U-17. Определены все четвертьфинальные пары

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Чемпионат Европы 2024 U-17 с участием 16 сборных проходит на Кипре – на шести стадионах Ахны, Ларнаки, Паралимни и Лимасола.

Из квартета D, который считался группой смерти, выбыли топ-сборные Франции и Испании, дальше прошли команды Португалии и Англии.

По итогам группового раунда в 1/4 финала 27 мая сыграют:

Чехия – Дания, Италия – Англия, Австрия – Сербия, Португалия – Польша

Ранее юношеская сборная Украины U-17 финишировала 3-й в группе A и не сумела пробиться в 1/4 финала.

🏆 Евро-2024 U-17. Кипр

3-й тур, 27.05.2024

  • Польша – Словакия – 4:0
  • Швеция – Италия – 1:2
  • Англия – Испания – 3:1
  • Португалия – Франция – 1:2

Турнирные таблицы

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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