Источник: Динамо и Шахтер заинтересованы в трансфере лидера Зари
Эдуардо Герреро может летом сменить клуб
Панамский легионер «Зари» Эдуардо Герреро может покинуть клуб в летнее трансферное окно.
По информации источника, 24-летний панамский бомбардир заинтересовал два гранда украинского футбола – киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Отмечается, что оба клуба уже начали переговоры с «Зарей» по трансферу Герреро.
В этом сезоне Герреро провел за «Зарю» во всех турнирах 33 матча, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.
Ранее стало известно, что Герреро пропустит начало летних сборов команды.
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