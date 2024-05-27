Источник: Динамо и Шахтер заинтересованы в трансфере лидера Зари

Панамский легионер «Зари» Эдуардо Герреро может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации источника, 24-летний панамский бомбардир заинтересовал два гранда украинского футбола – киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Отмечается, что оба клуба уже начали переговоры с «Зарей» по трансферу Герреро.

В этом сезоне Герреро провел за «Зарю» во всех турнирах 33 матча, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее стало известно, что Герреро пропустит начало летних сборов команды.