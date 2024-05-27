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  4. Источник: Динамо и Шахтер заинтересованы в трансфере лидера Зари
Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 11:29 | Обновлено 27 мая 2024, 12:28
1801
3

Источник: Динамо и Шахтер заинтересованы в трансфере лидера Зари

Эдуардо Герреро может летом сменить клуб

27 мая 2024, 11:29 | Обновлено 27 мая 2024, 12:28
1801
3
Источник: Динамо и Шахтер заинтересованы в трансфере лидера Зари
ФК Заря. Эдуардо Герреро

Панамский легионер «Зари» Эдуардо Герреро может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

По информации источника, 24-летний панамский бомбардир заинтересовал два гранда украинского футбола – киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер». Отмечается, что оба клуба уже начали переговоры с «Зарей» по трансферу Герреро.

В этом сезоне Герреро провел за «Зарю» во всех турнирах 33 матча, забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

Ранее стало известно, что Герреро пропустит начало летних сборов команды.

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Эдуардо Герреро Заря Луганск Динамо Киев Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы ТаТоТаке
Дмитро Олійник Источник: ТаТоТаке
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Андрей⚒️
Президент Зари же сказал, что он не продается. Хотя если Шахта млн5 предложит, то и такси ему отправят
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0
FunnyCat_____
Разве что ДК летом Ваната продаст
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-2
New Zealander
Супер. Надо брать Шахтёру его. Это уже игрок проверенный в УПЛ. Ему не надо время на адаптацию
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-5
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