Легионер Зари пропустит начало летнего сбора команды

Как стало известно Sport.ua, лидер нападения «Зари» панамский легионер Эдуардо Герреро в следующем сезоне продолжит выступать за луганскую команду.

По имеющейся информации, несмотря на то, что в текущем сезоне Герреро стал автором 9 забитых мячей, ФК «Заря» не получил заманчивых предложений по Герреро из более именитых клубов. В июле прошлого года «Заря» купила панамца у «Маккаби» (Тель-Авив) за 500 тысяч евро.

На днях Герреро получил вызов в сборную Панамы, которая в конце июня проведет поединки в Копа Америка и поэтому пропустит начало этапа подготовки луганчан к новому сезону, который будет проходить в Словении.

А вот кто уже точно не будет выступать за «Зарю», так это Даниил Алефиренко и Денис Нагнойный, у которых 30 июня 2024 года заканчиваются контракты с луганчанами и которые собираются трудоустроиться в других командах.

Ранее мы сообщали, что на защитника луганской «Зари» Арсения Багатова нацелился клуб АЗ Алкмаар.