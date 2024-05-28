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  4. Предатель Ордец чудом остался в Бундеслиге. Бохум сумел отыграть 3 мяча
Германия
28 мая 2024, 00:23 | Обновлено 28 мая 2024, 00:44
293
1

Предатель Ордец чудом остался в Бундеслиге. Бохум сумел отыграть 3 мяча

В Дюссельдорфе от Фортуны отвернулась фортуна в серии пенальти

28 мая 2024, 00:23 | Обновлено 28 мая 2024, 00:44
293
1
Предатель Ордец чудом остался в Бундеслиге. Бохум сумел отыграть 3 мяча
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Ордец

Вечером 27 мая состоялся ответный переходной матч за последнюю путевку в Бундеслигу.

Фортуна из Дюссельдорфа, третья команда Второй Бундеслиги, в первой игре отгрузила три мяча в ворота Бохума, 16-й команды Бундеслиги (3:0) и отправилась на ответный поединок в статусе фаворита.

Однако в ответном поединке 27 мая в Дюссельдорфе гости сотворили чудо. Бохум, за который весь матч отыграл защитник-предатель Иван Ордец (с высокой оценкой 8.7), сумел отыграть три мяча и одержать победу в драматичной серии пенальти. В Дюссельдорфе от Фортуны отвернулась фортуна в футбольной лотерее.

Бохум стал победителем по сумме двух матчей и сохранил прописку в Бундеслиге. Фанаты в Дюссельдорфе разочарованы результатом своей команды, которая еще на сезон остается во Второй Бундеслиге.

Бундеслига. Переходной матч

Ответная игра, 27 мая

Фортуна Дюссельдорф – Бохум – 0:3, пен. 5:6 (первый матч – 3:0)

Голы: Хофманн, 18, 66, Штегер, 70 (пен)

Видео голов и обзор матча

Фотогалерея

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Бохум Бундеслига Иван Ордец чемпионат Германии по футболу Фортуна Дюссельдорф видео голов и обзор переходные матчи
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Richard Lewis
Можна б було й оминути згадкою це *урло в заголовку. А так воно агонь вогняний, а не матч!
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