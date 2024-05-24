Шаг навстречу Бундеслиге. Зафиксирован разгром в первом переходном матче
Фортуна из Дюссельдорфа отгрузила 3 мяча в ворота Бохума с Иваном Ордецом
Вечером 23 мая состоялся первый переходной матч за путевку в Бундеслигу.
Фортуна из Дюссельдорфа, третья команда Второй Бундеслиги, отгрузила три мяча в ворота Бохума, 16-й команды Бундеслиги (3:0).
За хозяев поля весь матч отыграл защитник-предатель Иван Ордец. Защита Бохума пропустила три мяча.
Ответный поединок пройдет 27 мая в Дюссельдорфе, и победитель по сумме двух матчей выйдет в Бундеслигу.
Бундеслига. Переходной матч
Первая игра, 23 мая
Бохум – Фортуна Дюссельдорф – 0:3
Голы: Хоффман, 13 (автогол), Клаус, 64, Энгельгардт, 72
Видеообзор матча
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