Вечером 23 мая состоялся первый переходной матч за путевку в Бундеслигу.

Фортуна из Дюссельдорфа, третья команда Второй Бундеслиги, отгрузила три мяча в ворота Бохума, 16-й команды Бундеслиги (3:0).

За хозяев поля весь матч отыграл защитник-предатель Иван Ордец. Защита Бохума пропустила три мяча.

Ответный поединок пройдет 27 мая в Дюссельдорфе, и победитель по сумме двух матчей выйдет в Бундеслигу.

Бундеслига. Переходной матч

Первая игра, 23 мая

Бохум – Фортуна Дюссельдорф – 0:3

Голы: Хоффман, 13 (автогол), Клаус, 64, Энгельгардт, 72

Видеообзор матча