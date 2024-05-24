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Германия
24 мая 2024, 06:05 | Обновлено 24 мая 2024, 06:07
436
0

Шаг навстречу Бундеслиге. Зафиксирован разгром в первом переходном матче

Фортуна из Дюссельдорфа отгрузила 3 мяча в ворота Бохума с Иваном Ордецом

24 мая 2024, 06:05 | Обновлено 24 мая 2024, 06:07
436
0
Шаг навстречу Бундеслиге. Зафиксирован разгром в первом переходном матче
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 23 мая состоялся первый переходной матч за путевку в Бундеслигу.

Фортуна из Дюссельдорфа, третья команда Второй Бундеслиги, отгрузила три мяча в ворота Бохума, 16-й команды Бундеслиги (3:0).

За хозяев поля весь матч отыграл защитник-предатель Иван Ордец. Защита Бохума пропустила три мяча.

Ответный поединок пройдет 27 мая в Дюссельдорфе, и победитель по сумме двух матчей выйдет в Бундеслигу.

Бундеслига. Переходной матч

Первая игра, 23 мая

Бохум – Фортуна Дюссельдорф – 0:3

Голы: Хоффман, 13 (автогол), Клаус, 64, Энгельгардт, 72

Видеообзор матча

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Фортуна Дюссельдорф Бохум переходные матчи Иван Ордец видео голов и обзор
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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