ОФИЦИАЛЬНО. Бронзовый призер УПЛ объявил о завершении карьеры

Защитник «Кривбасса» Вячеслав Рябов объявил о завершении футбольной карьеры, сообщает официальный сайт криворожского клуба.

Интересно, что 34-летний футболист является единственным игроком «Кривбасса», который прошел с командой путь от игры во Второй лиге Украины до бронзовых медалей Украинской Премьер-лиги.

В этом сезоне Вячеслав Рябов провел 6 матчей за «Кривбасс», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 тысяч евро.

Всего он сыграл за криворожан 58 матчей, забил 4 гола: УПЛ - 14/0, Вторая лига - 20/2, Первая лига - 19/2, Кубок Украины - 5/0.