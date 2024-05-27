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Украина. Премьер лига
27 мая 2024, 14:16 |
2155
1

ОФИЦИАЛЬНО. Бронзовый призер УПЛ объявил о завершении карьеры

Сезон 2023/24 стал последним для Вячеслава Рябова

27 мая 2024, 14:16 |
2155
1
ОФИЦИАЛЬНО. Бронзовый призер УПЛ объявил о завершении карьеры
ФК Кривбасс. Вячеслав Рябов

Защитник «Кривбасса» Вячеслав Рябов объявил о завершении футбольной карьеры, сообщает официальный сайт криворожского клуба.

Интересно, что 34-летний футболист является единственным игроком «Кривбасса», который прошел с командой путь от игры во Второй лиге Украины до бронзовых медалей Украинской Премьер-лиги.

В этом сезоне Вячеслав Рябов провел 6 матчей за «Кривбасс», но не сумел отличиться результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 150 тысяч евро.

Всего он сыграл за криворожан 58 матчей, забил 4 гола: УПЛ - 14/0, Вторая лига - 20/2, Первая лига - 19/2, Кубок Украины - 5/0.

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Вячеслав Рябов Кривбасс Кривой Рог Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу завершение карьеры
Дмитро Вербинський Источник: ФК Кривбасс
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Дані Рохас
Красава, свою медальку получил на конец карьеры!
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