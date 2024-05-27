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  4. Не реализовала три матчбола. Калинина вылетела из Ролан Гаррос
Ролан Гаррос
27 мая 2024, 21:10 | Обновлено 27 мая 2024, 21:22
4219
6

Не реализовала три матчбола. Калинина вылетела из Ролан Гаррос

Украинка не смогла доиграть матч против Камилы Осорио

27 мая 2024, 21:10 | Обновлено 27 мая 2024, 21:22
4219
6
Не реализовала три матчбола. Калинина вылетела из Ролан Гаррос
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Ангелина Калинина потерпела поражение от Камилы Осорио Серрано в первом раунде Ролан Гаррос-2024. В концовке второго сета украинка не реализовала три матчбола при счете 6:5, позже вела 2:0 на тай-брейке и проиграла 7 очков подряд.

Во третьем сете Калинина брала медицинский тайм-аут, и в итоге снялась с матча при счете 1:4. Суммарно матч продолжался 2 часа и 28 минут.

Ролан Гаррос-2024. Первый раунд

Ангелина Калинина (Украина) – Камила Осорио Серрано (Колумбия) – 6:3, 6:7 (2), 1:4, отказ Калининой

Ранее Элина Свитолина обыграла Каролину Плишкову.

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Ролан Гаррос 2024 Ангелина Калинина Камила Осорио
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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Комментарии 6
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Alehandro
Так бісила та латиноска, що корчила з себе хто зна шо - ну, мінімум Габріелу Сабатіні... але за таке піжонство на матч-поінтах Гелю треба карати!
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+5
maxno
Главное это здоровье . А результат придёт.
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+4
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introvert
Гру не бачив, але потрійний матчбол є потрійний матчбол. Чесно кажучи, анітрохи не здивований. І не через пом'якшувальні обставини у вигляді виснажливого Страсбурга - просто Калініна така і є. Працьовита, небезталанна, але бракує їй найважливішого - стрижня. Єдиний раз, коли вона мене здивувала, це був минулорічний Рим... не знаю, чий дух тоді в неї вселився. Мабуть, якої-небудь Селеш або Клістерс, бо потім вселенець згадав, що господарка ще жива-живісінька, і стрімко повернувся в рідне тіло)
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+2
Анна Савоськіна
Що цю малу неадекватну, що ще Фернандес завжди дивитися не дуже приємно
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+2
C.Пеклов
в самий відповідальний момент сили покинули Гелю,відлуння Страсбурга...
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+1
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