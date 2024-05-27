Не реализовала три матчбола. Калинина вылетела из Ролан Гаррос

Украинская теннисистка Ангелина Калинина потерпела поражение от Камилы Осорио Серрано в первом раунде Ролан Гаррос-2024. В концовке второго сета украинка не реализовала три матчбола при счете 6:5, позже вела 2:0 на тай-брейке и проиграла 7 очков подряд.

Во третьем сете Калинина брала медицинский тайм-аут, и в итоге снялась с матча при счете 1:4. Суммарно матч продолжался 2 часа и 28 минут.

Ролан Гаррос-2024. Первый раунд

Ангелина Калинина (Украина) – Камила Осорио Серрано (Колумбия) – 6:3, 6:7 (2), 1:4, отказ Калининой

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