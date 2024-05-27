Юлия Стародубцева проиграла в первом раунде Ролан Гаррос 2024
Украинская теннисистка в двух сетах уступила сопернице из Испании Кристине Букше
Вечером 27 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 142) завершила выступления на Ролан Гаррос 2024.
В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, уступила испанской теннисистке Кристине Букше (WTA 73).
Это была первая встреча этих теннисисток между собой. Стародубцева уступила в двух сетах – 4:6, 1:6. Матч длился 1 час 17 минут.
В следующем раунде соперницей Кристины Букши станет Элизабетта Коччаретто из Италии (WTA 51) или Беатрис Хаддад Майя из Бразилии (WTA 14).
Ролан Гаррос 2024. Первый раунд, женщины
Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Кристина Букша (Испания) – 4:6, 1:6
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