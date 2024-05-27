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  4. Юлия Стародубцева проиграла в первом раунде Ролан Гаррос 2024
Ролан Гаррос
27 мая 2024, 22:53 | Обновлено 27 мая 2024, 22:57
1120
4

Юлия Стародубцева проиграла в первом раунде Ролан Гаррос 2024

Украинская теннисистка в двух сетах уступила сопернице из Испании Кристине Букше

27 мая 2024, 22:53 | Обновлено 27 мая 2024, 22:57
1120
4
Юлия Стародубцева проиграла в первом раунде Ролан Гаррос 2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Вечером 27 мая украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 142) завершила выступления на Ролан Гаррос 2024.

В матче первого раунда украинка, которая преодолела квалификацию, уступила испанской теннисистке Кристине Букше (WTA 73).

Это была первая встреча этих теннисисток между собой. Стародубцева уступила в двух сетах – 4:6, 1:6. Матч длился 1 час 17 минут.

В следующем раунде соперницей Кристины Букши станет Элизабетта Коччаретто из Италии (WTA 51) или Беатрис Хаддад Майя из Бразилии (WTA 14).

Ролан Гаррос 2024. Первый раунд, женщины

Юлия Стародубцева (Украина) [Q] – Кристина Букша (Испания) – 4:6, 1:6

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 4
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Alehandro
Для старту в основній сітці Гренд Слему Букса була прям солодкою булочкою, але (сподіваюсь, поки що) для Юлі і такі суперниці не по зубах...
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+1
introvert
На жаль, продовжується тупцювання на місці.
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+1
Snooker
Топ 100 для Стародубцевой потолок и то с натяжкой ,а ей уже 24 года 
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-1
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