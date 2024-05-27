Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Германия
27 мая 2024, 21:35 | Обновлено 27 мая 2024, 21:52
276
0

Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?

Форвард Баварии забил 36 мячей, а украинец отличился 24 раза за Жирону

27 мая 2024, 21:35 | Обновлено 27 мая 2024, 21:52
276
0
Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?
Twitter. Гарри Кейн

В Европе завершились европейские чемпионаты, и окончательный вид принял список лучших бомбардиров сезона.

Победителем рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) с большим отрывом стал английский бомбардир Гарри Кейн из «Баварии», который забил 36 голов (72 очка для рейтинга).

Вторым стал Серу Гирасси из Штутгарта (28 мячей, 56 очков). Лидер французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе и норвежский форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд поделили 3–4 позиции (по 27 мячей, 54 очка),

Украинский форвард Артем Довбик из «Жироны» поделил 5–7 места, забив 24 мяча (48 очков). Столько же набрали Лаутаро Мартинес из Интера и Лоис Опенда из РБ Лейпциг.

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2023/24. Итоги

По теме:
Барселона отказалась от Киммиха. Он требует слишком много денег
Байер приблизился к покупке звезды Жироны. Известна сумма трансфера
Довбик и Цыганков получили признание за последнюю игру сезона
Золотая бутса Штутгарт Жирона Интер Милан Бавария Манчестер Сити Гарри Кейн Артем Довбик Килиан Мбаппе выбор редакции ПСЖ Лаутаро Мартинес Эрлинг Холанд Серу Гирасси
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
Теннис | 27 мая 2024, 20:53 4
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира
Свитолина начала Ролан Гаррос с волевой победы над экс-первой ракеткой мира

Украинка обыграла Каролину Плишкову

Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Футбол | 27 мая 2024, 06:59 7
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов
Анчелотти жестко обратился к вратарю Реала перед финалом Лиги чемпионов

Наставник поговорил с Тибо Куртуа

В Карпатах началась чистка состава
Футбол | 27.05.2024, 19:15
В Карпатах началась чистка состава
В Карпатах началась чистка состава
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Бокс | 27.05.2024, 07:01
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Промоутер Фьюри: «Усик – отстранен от бокса»
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 27.05.2024, 07:00
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
ФОТО. Реакция Лунина на ляп Куртуа, приведший к точному удару соперника
26.05.2024, 07:17 3
Футбол
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
Промоутер Джошуа: «Мы не хотим, чтобы Усик проводил один бой в год»
25.05.2024, 22:18
Бокс
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
Легендарный Леннокс Льюис рассказал, как бы закончился его бой с Фьюри
27.05.2024, 13:40 5
Бокс
ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
ЧМ по хоккею. Определились финалисты турнира
25.05.2024, 22:19
Хоккей
Полесье подписало 3 игроков клубов УПЛ. Буткевич назвал суммы трансферов
Полесье подписало 3 игроков клубов УПЛ. Буткевич назвал суммы трансферов
26.05.2024, 14:55 32
Футбол
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
ФОТО. Лицо и эмоции Козловского после того, как Рух остался без еврокубков
25.05.2024, 19:42 11
Футбол
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
ФОТО. Как выглядит лицо Усика через неделю после мегафайта с Фьюри
25.05.2024, 20:18
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье получило нового главного тренера
26.05.2024, 15:02 20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем