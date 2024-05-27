Гарри Кейн выиграл Золотую бутсу. На каком месте Довбик?

В Европе завершились европейские чемпионаты, и окончательный вид принял список лучших бомбардиров сезона.

Победителем рейтинга ESM Golden Shoe (Золотая бутса) с большим отрывом стал английский бомбардир Гарри Кейн из «Баварии», который забил 36 голов (72 очка для рейтинга).

Вторым стал Серу Гирасси из Штутгарта (28 мячей, 56 очков). Лидер французского «ПСЖ» Килиан Мбаппе и норвежский форвард «Ман Сити» Эрлинг Холанд поделили 3–4 позиции (по 27 мячей, 54 очка),

Украинский форвард Артем Довбик из «Жироны» поделил 5–7 места, забив 24 мяча (48 очков). Столько же набрали Лаутаро Мартинес из Интера и Лоис Опенда из РБ Лейпциг.

Награда «Золотая бутса» вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2023/24. Итоги