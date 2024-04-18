Невероятный Лунин, фиаско Арсенала в ЛЧ, победа Динамо, успех Костюк
Главные новости за 17 апреля на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 17 апреля.
1А. Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов
Победителя определила серия пенальти
1Б. Гол Киммиха. Бавария минимально победила Арсенал и вышла в полуфинал ЛЧ
Мюнхенская команда уверенно в очередной раз прошла «канониров»
1В. С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
В полуфиналах ЛЧ встретятся: Боруссия Д – ПСЖ, Бавария – Реал
2А. ЛУНИН: «Не мог бегать и 5 минут, как партнеры, не говоря уже о 120 минутах»
Андрей прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ
2Б. Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти
Карло прокомментировал победу «Реала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов
2В. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Cыграли исключительно во всех аспектах. Небольшая маржа»
Главный тренер Манчестер Сити прокомментировал поражение от Реала в матче ЛЧ
3А. ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ
Андрей помог Реалу обыграть пройти Манчестер Сити в 1/4 финала Лиги чемпионов
3Б. Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Украинский вратарь совершил наибольшее количество сейвов в одном матче
4А. Два разных тайма. Динамо разобралось с Минаем в Киеве
Перенесенный матч команда Шовковского отметила уверенной победой
4Б. Три пенальти, триллер в концовке. Александрия сыграла вничью с Оболонью
Потрясающая развязка поединка в Александрии
4В. Как выглядит таблица УПЛ после победы Динамо в перенесенном матче?
Киевляне обыграли Минай, а Александрия и Оболонь разошлись миром
5А. Сборная Украины обыграла Латвию в овертайме
Команда Христича ответила за поражение в овертайме
5Б. ЧМ по хоккею U-18. Украина уступила Германии в овертайме
Команда не сумела выиграть третий матч на турнире
6. Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
В Белфасте состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата Европы
7А. Известны суммы призовых для украинских спортсменов за медали на ОИ-2024
По сравнению с предыдущей Олимпиадой в Токио призовые в долларовом эквиваленте не изменились
7Б. Аналитики изменили прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024
«Сине-желтым» прогнозируют меньшее количество наград, но больше золотых
8. Рекордная серия прервана. Экс-клуб Реброва обыграл Аль-Хиляль в ЛЧ Азии
Первый матч 1/2 финала завершился со счетом 4:2 в пользу «Аль-Айна»
9А. Костюк остановила бывшую чемпионку на старте соревнований в Штутгарте
Марта выстрадала победу над Лаурой Зигемунд
9Б. Марта КОСТЮК: «Федерер до поры до времени тоже был эмоциональным на корте»
Украинка прокомментировала победу над Лаурой Зигемунд в Штутгарте
10А. Запорожцы за Динамо: уроженцы казацкого края – в столице
Блогер Sport.ua – о выходцах из Запорожской области, которые проявили себя в Динамо
10Б. 10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран
«Фенербахче» на заметку
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Андрей стал героем королевского клуба в серии пенальти против Манчестер Сити
Андрей дважды отразил пенальти и помог Реалу пройти Манчестер Сити в Лиге чемпионов