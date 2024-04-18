Невероятный Лунин, фиаско Арсенала в ЛЧ, победа Динамо, успех Костюк

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 17 апреля.

1А. Лунин идет в полуфинал. Реал выбил Манчестер Сити из Лиги чемпионов

Победителя определила серия пенальти

1Б. Гол Киммиха. Бавария минимально победила Арсенал и вышла в полуфинал ЛЧ

Мюнхенская команда уверенно в очередной раз прошла «канониров»

1В. С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов

В полуфиналах ЛЧ встретятся: Боруссия Д – ПСЖ, Бавария – Реал

2А. ЛУНИН: «Не мог бегать и 5 минут, как партнеры, не говоря уже о 120 минутах»

Андрей прокомментировал победу над «Манчестер Сити» в четвертьфинале ЛЧ

2Б. Анчелотти оценил матч с Ман Сити, в котором Лунин дважды отразил пенальти

Карло прокомментировал победу «Реала» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов

2В. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Cыграли исключительно во всех аспектах. Небольшая маржа»

Главный тренер Манчестер Сити прокомментировал поражение от Реала в матче ЛЧ

3А. ВИДЕО. Сейв Лунина в серии пенальти может стать лучшим на неделе в ЛЧ

Андрей помог Реалу обыграть пройти Манчестер Сити в 1/4 финала Лиги чемпионов

3Б. Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ

Украинский вратарь совершил наибольшее количество сейвов в одном матче

4А. Два разных тайма. Динамо разобралось с Минаем в Киеве

Перенесенный матч команда Шовковского отметила уверенной победой

4Б. Три пенальти, триллер в концовке. Александрия сыграла вничью с Оболонью

Потрясающая развязка поединка в Александрии

4В. Как выглядит таблица УПЛ после победы Динамо в перенесенном матче?

Киевляне обыграли Минай, а Александрия и Оболонь разошлись миром

5А. Сборная Украины обыграла Латвию в овертайме

Команда Христича ответила за поражение в овертайме

5Б. ЧМ по хоккею U-18. Украина уступила Германии в овертайме

Команда не сумела выиграть третий матч на турнире

6. Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19

В Белфасте состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата Европы

7А. Известны суммы призовых для украинских спортсменов за медали на ОИ-2024

По сравнению с предыдущей Олимпиадой в Токио призовые в долларовом эквиваленте не изменились

7Б. Аналитики изменили прогноз на количество медалей Украины на Олимпиаде-2024

«Сине-желтым» прогнозируют меньшее количество наград, но больше золотых

8. Рекордная серия прервана. Экс-клуб Реброва обыграл Аль-Хиляль в ЛЧ Азии

Первый матч 1/2 финала завершился со счетом 4:2 в пользу «Аль-Айна»

9А. Костюк остановила бывшую чемпионку на старте соревнований в Штутгарте

Марта выстрадала победу над Лаурой Зигемунд

9Б. Марта КОСТЮК: «Федерер до поры до времени тоже был эмоциональным на корте»

Украинка прокомментировала победу над Лаурой Зигемунд в Штутгарте

10А. Запорожцы за Динамо: уроженцы казацкого края – в столице

Блогер Sport.ua – о выходцах из Запорожской области, которые проявили себя в Динамо

10Б. 10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран

«Фенербахче» на заметку