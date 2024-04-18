С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов
В полуфиналах ЛЧ встретятся: Боруссия Д – ПСЖ, Бавария – Реал
Вечером 17 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Ответный поединок между Баварией и Арсеналом прошел в Мюнхене на «Альянц Арене». Неделей ранее в Лондоне на «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2).
Украинский футболист Александр Зинченко весь матч оставался в резерве гостей.
На 63-й минуте после навеса с левого фланга атаки Йозуа Киммих ударом головой принес Баварии победу (1:0) и путевку в полуфинал ЛЧ.
Украинский голкипер Андрей Лунин стал героем ответного матча между Манчестер Сити и Реалом (первая игра завершилась вничью, 3:3).
Вратарь галактикос выиграл серию пенальти (1:1, пен. 4:3), сделав два сэйва, и испанский клуб прошел в полуфинал.
В полуфиналах ЛЧ встретятся: Боруссия Д – ПСЖ, Бавария – Реал. Матчи пройдут 30 апреля / 1 мая и 7/8 мая. Финал запланирован на 1 июня на Уэмбли.
Лига чемпионов 2023/24
1/4 финала. Ответные матчи. 17 апреля
Бавария (Германия) – Арсенал (Англия) – 1:0 (первый матч – 2:2)
Гол: Йозуа Киммих, 63
Манчестер Сити (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 1:1, пен – 3:4 (первый матч – 3:3)
Голы: Кевин Де Брюйне, 76 – Родриго, 12.
1/2 финала. 30 апреля / 1 мая и 7/8 мая
- 01.05 и 07.05. Боруссия Д (Германия) – ПСЖ (Франция)
- 30.04 и 08.05. Бавария (Германия) – Реал (Испания)
Финал. 1 июня. Лондон. Стадион Уэмбли
Сетка плей-офф
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Фенербахче» на заметку
Смотрите 17 апреля в 15:30 перенесенный матч 16-го тура УПЛ