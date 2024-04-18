С кем сыграет Лунин? Определена вторая полуфинальная пара Лиги чемпионов

Вечером 17 апреля состоялись ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов.

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Ответный поединок между Баварией и Арсеналом прошел в Мюнхене на «Альянц Арене». Неделей ранее в Лондоне на «Эмирейтс» была зафиксирована ничья (2:2).

Украинский футболист Александр Зинченко весь матч оставался в резерве гостей.

На 63-й минуте после навеса с левого фланга атаки Йозуа Киммих ударом головой принес Баварии победу (1:0) и путевку в полуфинал ЛЧ.

Украинский голкипер Андрей Лунин стал героем ответного матча между Манчестер Сити и Реалом (первая игра завершилась вничью, 3:3).

Вратарь галактикос выиграл серию пенальти (1:1, пен. 4:3), сделав два сэйва, и испанский клуб прошел в полуфинал.

В полуфиналах ЛЧ встретятся: Боруссия Д – ПСЖ, Бавария – Реал. Матчи пройдут 30 апреля / 1 мая и 7/8 мая. Финал запланирован на 1 июня на Уэмбли.

Лига чемпионов 2023/24

1/4 финала. Ответные матчи. 17 апреля

Бавария (Германия) – Арсенал (Англия) – 1:0 (первый матч – 2:2)

Гол: Йозуа Киммих, 63

Манчестер Сити (Англия) – Реал Мадрид (Испания) – 1:1, пен – 3:4 (первый матч – 3:3)

Голы: Кевин Де Брюйне, 76 – Родриго, 12.

1/2 финала. 30 апреля / 1 мая и 7/8 мая

01.05 и 07.05. Боруссия Д (Германия) – ПСЖ (Франция)

(Германия) – (Франция) 30.04 и 08.05. Бавария (Германия) – Реал (Испания)

Финал. 1 июня. Лондон. Стадион Уэмбли

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