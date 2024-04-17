Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19

17 апреля в 17:00 в Белфасте состоялась жеребьевка финального раунда Евро-2024 U-19.

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В жеребьевке финальной стадии чемпионата Европы среди юношей до 19 лет, приняли участие хозяин турнира (Северная Ирландия) и 7 победителей элитного раунда квалификации, включая сборную Украины U-19, которую возглавляет Дмитрий Михайленко.

8 команд поделены на 2 группы по 4 команды. По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в полуфиналы.

Сборная Украины попала в группу A с командами: Северная Ирландия, Норвегия, Италия

Сине-желтые сыграют 15 июля в матче-открытии против хозяев турнира – Северной Ирландии, затем встретятся с Норвегией (18 июля) и завершат групповой раунд встречей с Италией (21 июля).

Матчи финальной стадии пройдут с 15 по 28 июля в Белфасте и Ларне. На стадионе «Сивью» в Белфасте пройдут групповой этап и матч за выход на ЧМ-2025﻿. Арена «Инвер Парк» в Ларне примет матчи группового этапа. На стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте будут сыграны полуфиналы и финал.

Евро-2024 U-19 также служит отбором на молодежный чемпионат мира 2025 U-20. Запланирован матч за 5-е место, поскольку 5 представителей будет делегировать Европа на ЧМ-2025 U-20, который состоится в Чили при участии 24 сборных. К четырем полуфиналистам ЧЕ присоединится победитель поединка между третьими командами групп.

Жеребьевка Евро-2024 U-19

Белфаст, Ларн (Северная Ирландия), 15–28 июля 2024

Группа A

Северная Ирландия

Северная Ирландия Норвегия

Норвегия Италия

Италия Украина

Группа B

Дания

Дания Турция

Турция Франция

Франция Испания

Видеозапись жеребьевки