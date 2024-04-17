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  4. Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
Молодежные турниры
17 апреля 2024, 17:23 | Обновлено 17 апреля 2024, 18:35
3569
3

Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19

В Белфасте состоялась жеребьевка финального раунда чемпионата Европы

17 апреля 2024, 17:23 | Обновлено 17 апреля 2024, 18:35
3569
3
Украина U-19 узнала соперников. Итоги жеребьевки Евро-2024 U-19
УЕФА

17 апреля в 17:00 в Белфасте состоялась жеребьевка финального раунда Евро-2024 U-19.

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В жеребьевке финальной стадии чемпионата Европы среди юношей до 19 лет, приняли участие хозяин турнира (Северная Ирландия) и 7 победителей элитного раунда квалификации, включая сборную Украины U-19, которую возглавляет Дмитрий Михайленко.

8 команд поделены на 2 группы по 4 команды. По две лучшие сборные из каждой группы выйдут в полуфиналы.

Сборная Украины попала в группу A с командами: Северная Ирландия, Норвегия, Италия

Сине-желтые сыграют 15 июля в матче-открытии против хозяев турнира – Северной Ирландии, затем встретятся с Норвегией (18 июля) и завершат групповой раунд встречей с Италией (21 июля).

Матчи финальной стадии пройдут с 15 по 28 июля в Белфасте и Ларне. На стадионе «Сивью» в Белфасте пройдут групповой этап и матч за выход на ЧМ-2025﻿. Арена «Инвер Парк» в Ларне примет матчи группового этапа. На стадионе «Уиндзор Парк» в Белфасте будут сыграны полуфиналы и финал.

Евро-2024 U-19 также служит отбором на молодежный чемпионат мира 2025 U-20. Запланирован матч за 5-е место, поскольку 5 представителей будет делегировать Европа на ЧМ-2025 U-20, который состоится в Чили при участии 24 сборных. К четырем полуфиналистам ЧЕ присоединится победитель поединка между третьими командами групп.

Жеребьевка Евро-2024 U-19

Белфаст, Ларн (Северная Ирландия), 15–28 июля 2024

Группа A

  • Северная Ирландия
  • Норвегия
  • Италия
  • Украина

Группа B

  • Дания
  • Турция
  • Франция
  • Испания

Видеозапись жеребьевки

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 3
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Lawrenso
знов шара. як і у випадку з u17 і головною збірною. тепер справа за хлопцями, шанси на півфінал і поїздку на чс u-20 в них більш ніж реальні.
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+6
umnuy2
три чемпа Европы и Олимпиада,бой Усика за абсолют---ближайшие пять месяцев топ для Украины
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+4
fifa2020
Непогано, головне в топ-5 попасти) Ірландія - нуляча, 7 останніх матчів програла, Норвегія вийшла з дно групи на євро! Думаю, 6 очок в нас в кишені, з італійцями за 1 місце будемо змагатись!
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+3
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