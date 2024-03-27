Юниорская сборная Украины может попасть в Чили на чемпионат мира 2025 U-20

26 марта юниорская сборная Украины U-19 успешно завершила борьбу в элит-раунде отбора Евро-2024 U-19 победой над Швейцарией (3:0).

До этого подопечные Дмитрия Михайленко одолели Северную Македонию (2:0) и Латвию (3:0). Сине-желтые с максимальным показателем выиграли свою группу и завоевали путевку в финальный турнир чемпионата Европы, который будет проходить 15–28 июля в Северной Ирландии с участием 8 сборных. Жеребьевка состоится в Белфасте 17 апреля в 17:00 по киевскому времени.

Определились все участники этого форума. Помимо Северной Ирландии, в турнире примут участие Украина, Италия (действующий чемпион), Франция, Испания, Турция, Норвегия и Дания. Хозяева займут место на стартовой позиции А1, остальные команды команды будут распределены по двум группам. Из каждого квартета в полуфиналы выйдут по две лучшие сборные, которые 28 июля разыграют на «Виндзор Парк» в Белфасте главный трофей ЧЕ.

Матч за третье место не предусмотрен, а вот пятое – состоится, поскольку 5 представителей будет делегировать Европа на чемпионат мира 2025 года среди команд U-20, который пройдет в Чили при участии 24 сборных. К четырем полуфиналистам присоединится победитель поединка между третьими командами групп. Как и полуфиналы, он намечен на 25 июля.

В 2019 году Украина завоевала золото на чемпионате мира среди юниорских сборных U-20.

Евро-2024 U-19. Участники финального раунда