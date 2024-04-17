10 футбольных команд, которые играют в национальных лигах других стран

В последние несколько недель европейское футбольное пространство взорвала новость о желании турецкого «Фенербахче» выйти из состава участников тамошней Суперлиги и перебраться играть в другой национальный чемпионат. Слухи по этому поводу звучат разные: кто-то говорит о возможности «пришвартоваться» для «желтых канареек» к французской Лиге 1, кто-то пишет о лигах Бельгии или Нидерландов, есть также данные о контактах стамбульских представителей с балканцами.

Но пока окончательного решения у «Фенербахче» нет, мы предлагаем поговорить о десяти футбольных командах, которые уже сейчас играют в национальных лигах других стран.

Лемланд (Финляндия → Швеция)

instagram.com/lemlandfotboll

Футбольная команда «Лемланд» представляет одноименную общину, располагающуюся на Аландских островах, которые принадлежат Финляндии. Население Лемланда крайне незначительное (по последним оценкам речь шла о чуть более двух тысячах человек), а потому говорить о каком-то очень высоком уровне организации в местной футбольной команде не приходится.

Сам по себе «Лемланд» известен своей детской футбольной секцией. Здесь стараются развивать молодых талантов и давать возможность заниматься спортом всем желающим, хотя до уровня профессионалов доходят единицы. Взрослая футбольная команда «Лемланда» выступает не в чемпионате Финляндии, а в седьмом по рангу дивизионе Швеции.

Наиболее известным воспитанником «Лемланда» является 33-летний Вильхельм Ингвес – форвард, который поиграл за сборную Финляндии U-19, а также выступал на клубном уровне за финский «Мариехамн» и шведскую «Хальмию». Впрочем, еще в начале 2016 года Ингвес был вынужден завершить профессиональную карьеру игрока.

Бервик Рейнджерс (Англия → Шотландия)

twitter.com/OfficialBRFC

Футбольный клуб «Бервик Рейнджерс» был основан в 1881 году (по другим данным – в 1884-м) и располагается в английском городке Бервик-апон-Твид, население которого едва-едва превышает показатель в 10 тысяч человек. Этот населенный пункт находится неподалеку от границы с Шотландией, а потому неудивительно, что в какой-то момент руководству «Бервик Рейнджерс» пришло на ум договориться о выступлениях именно в тамошнем чемпионате.

Членом Шотландской футбольной ассоциации «Бервик Рейнджерс» является с 1905 года, а с 1955-го начал принимать участие в розыгрышах Шотландской футбольной лиги. За все это время главными достижениями «Бервик Рейнджерс» являются победы во Втором (сезон-1978/79) и Третьем (сезон-2006/07) дивизионах Шотландской лиги.

В настоящий момент «Бервик Рейнджерс» играет в Лоулендской футбольной лиге, которая является пятым по рангу дивизионом в системе профессиональных лиг шотландского футбола.

Твидмут Рейнджерс (Англия → Шотландия)

twitter.com/T_RANGERSFC

«Твидмут Рейнджерс» является командой-земляком для «Бервик Рейнджерс», так как тоже представляет английский населенный пункт Бервик-апон-Твид. Обе эти команды проводят домашние матчи на одном стадионе – «Шилфирд» Парк», – вместимость которого составляет 4 тысячи человек.

В отличие от «Бервик Рейнджерс», «Твидмут Рейнджерс» является куда более молодым футбольным клубом. Он был основан в 2010 году и поначалу выступал в самых глубинных дивизионах английского футбола, прежде чем в 2016-м попросился и был принят в число участников Лиги Восточной Шотландии, которая объединяет в себя дивизионы с шестого по девятый уровень в системе тамошних футбольных лиг.

В настоящий момент «Твидмут Рейнджерс» играют во Втором дивизионе Лиги Восточной Шотландии (восьмой по рангу дивизион в иерархии в целом).

Вадуц (Лихтенштейн → Швейцария)

fcvaduz.li

Футбольный клуб «Вадуц» был основан в 1932 году и представляет Лихтенштейн, где и базируется. Однако по причине того, что в этом крохотном государстве нет своего полноценного футбольного чемпионата, а разыгрывается лишь национальный Кубок, победитель которого и представляет ассоциацию в еврокубках, «Вадуц» вынужден играть в чемпионате соседней Швейцарии.

Интересно, что сразу после своего создания «Вадуц» играл в одном из низших дивизионов австрийского футбола, но с 1933 года выступает в Швейцарии. В 2008 году впервые в истории «Вадуц» завоевал право играть в тамошней Суперлиге, и с тех пор провел на высшем клубном уровне в Швейцарии пять сезонов, однако в настоящий момент вновь выступает в Челлендж лиге, которая является вторым по рангу дивизионом.

Украинским болельщикам «Вадуц» мог запомниться по выступлениям в еврокубках в разные годы против «Днепра», «Черноморца» и «Днепра-1», а также тем, что в этой команде в сезоне-2017/18 играл любимец фанатов «Металлиста» Марко Девич.

Нью-Сейнтс (Англия → Уэльс)

twitter.com/tnsfc

«Нью-Сейнтс» – профессиональный футбольный клуб из Уэльса, который фактически базируется в Англии. По сути, эта команда представляет сразу два населенных пункта: валлийский Ллансантффред и английский Освестри.

Клуб был основан в 1959 году, и на протяжении нескольких десятилетий не имел значительных успехов в различных лигах Уэльса. «Золотые годы» для «Нью-Сейнтс» начались в конце 90-х минувшего века. Тогда клуб подписал выгодное спонсорское соглашение с одной из компьютерных компаний, что и послужило толчком для перемен к лучшему.

Ныне «Нью-Сейнтс» является самым титулованным клубом в истории валлийской Премьер-лиги. На его счету 16 чемпионских титулов, причем команда сумела досрочно завоевать «золото» своего чемпионата и в сезоне-2023/24, имея совершенно невероятный отрыв от конкурентов в несколько десятков очков.

ДПММ (Бруней → Сингапур)

dpmmfc.club

Футбольный клуб ДПММ (аббревиатура от «Футбольный клуб Его Королевского Высочества наследного принца Брунея») был основан в 2000 году и базируется в столице и крупнейшем городе султаната Бруней – Бандар-Сери-Бегаван.

Изначально команда играла в Премьер-лиге Брунея (этот турнир существовал с 1985 по 2019 годы), а затем перебралась в малазийскую Премьер-лигу. С 2009 года ДПММ фактически выступает в чемпионате Сингапура. Тамошнюю Премьер-лигу команде, которая принадлежит султану Брунея, удалось даже дважды выиграть (в 2015 и 2019 годах). Также команда периодически принимает участие в розыгрышах Кубка Брунея, который выиграла в 2022 году.

Украинские футбольные болельщики, который с особой тщательностью следят как минимум за отечественными игроками, могут знать о ДПММ по тому, что в рядах этой команды в 2018 году выступал экс-форвард донецких «Металлурга» и «Шахтера», «Черноморца», «Кривбасса», «Александрии», «Металлиста» и еще ряда команд Владимир Приемов.

Бюзинген (Германия → Швейцария)

facebook.com/fcbuesingen

Футбольный клуб «Бюзинген» основан в 1924 году и находящийся на территории одноименного немецкого эксклава. «Бюзинген» с апреля 1947 года является членом Швейцарского футбольного союза и принимает участие в чемпионатах, проводимых под его эгидой. Также «Бюзинген» является единственным немецким клубом, который принимает участие в чемпионате другой страны.

Наибольший успех этого клуба датирован 1973 годом, когда «Бюзингену» посчастливилось выйти во Вторую лигу Швейцарии (четвертый дивизион), однако задержаться там команде не удалось, и она сразу же вылетела. С тех пор барахтается в «донных» лигах швейцарского клубного футбола.

Одним из приоритетных направлений работы и развития «Бюзингена» в наше время является молодежный сектор.

Боссост (Испания → Франция)

instagram.com/u.e.bossost

Футбольный клуб «Боссост» представляет район Валь-д’Аран, который входит в испанскую провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Историки точно не указывают дату создания этого клуба, и лишь отмечают, что он возник где-то в период с 1920 по 1927 годы.

В первые годы своего существования эта футбольная команда, располагающаяся на самом севере Испании, была лишена возможности полноценно участвовать в соревнованиях своей страны. Из-за зимних снегопадов муниципалитет Боссост оказывался фактически изолированным от остальных испанских регионов, и это означало, что добраться до французских населенных пунктов оттуда было гораздо проще, чем в любую точку Пиренеев. Именно по этой причине (на тот момент еще не был сооружен туннель Виелла) «Боссост» всегда играл во французских турнирах, однако никакими достижениями за долгие годы своего существования клуб похвастаться не может.

Интересно, что у этого клуба нет спонсоров, и финансируется за счет добровольных взносов от 160 членов, грантов местных властей, а также от реализации лотерейных билетов.

Дерри Сити (Северная Ирландия → Ирландия)

twitter.com/derrycityfc

Футбольный клуб «Дерри Сити», основанный в 1928 году, базируется в североирландском городе Лондондерри. С самого начала своего существования «кондитеры» выступали в чемпионате Северной Ирландии, однако по окончании сезона-1971/72 вынуждены были выйти из числа его участников. Причиной тому стал тот факт, что «Дерри Сити» является националистически-католическим клубом, и на фоне напряженной ситуации в стране, приведшей к этническим, политическим и религиозным конфликтам, «кондитерам» не удалось согласовать вопрос дальнейшего продолжения выступлений в чемпионате Северной Ирландии с местными футбольными властями.

В 1985 году «Дерри Сити» был заявлен для участия в чемпионате Ирландии, где стартовал с первого дивизиона, но за год оформил путевку в местную Премьер-лигу. В элите «кондитеры» оставались до 2009 года, когда из-за финансовых проблем их понизили в классе, но вновь лишь на один сезон, так как «Дерри Сити» быстро вернулся обратно.

По состоянию на текущий момент «Дерри Сити» является чемпионом Северной Ирландии (1964/65), а также двукратным чемпионом Ирландии (1988/89 и 1996/97), а в настоящий момент «кондитеры» пытаются навязать чемпионскую гонку лидеру ирландской Премьер-лиги «Шелбурну».

Веллингтон Феникс (Новая Зеландия → Австралия)

twitter.com/AHaapea

Профессиональный футбольный клуб «Веллингтон Феникс» был основан в 2007 году и представляет город Веллингтон – столицу Новой Зеландии. Однако с самого начала этот коллектив выступает в австралийской А-лиге, где заменил другой клуб из Веллингтона – «Нью Зиланд Найтс», прекративший свое существование как раз в 2007 году.

С момента основания и по сегодняшний момент высшим достижением в истории «Веллингтон Феникс» является третье место в А-лиге по итогам сезона-2019/20. Впрочем, уже по итогам текущего сезона «фениксы» могут улучшить этот показатель, так как сейчас ведут активную борьбу за «золото» в Австралии с действующим чемпионом «Сентрал Кост Маринерс».