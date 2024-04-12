Турецкий треш. Почему Фенербахче слил Суперкубок и готов покинуть Суперлигу

Турецкие футбольные фанаты считаются одними из наиболее эмоциональных, если не сказать эпатажных, в европейском футболе. Однако далеко не всегда их поведение приносит положительные эмоции. В памяти почитателей футбола со стажем сейчас наверняка возникнет апрельская история 2000 года, когда в Стамбуле накануне первого полуфинального матча Кубка УЕФА случилась масштабная кровавая бойня между фанатами «Галатасарая» и «Лидса». Ее итогом стала гибель двух английских болельщиков, которым были нанесены ножевые ранения, несовместимые с жизнью.

После того футбольный мир еще несколько раз был вынужден обращать внимание на проблемы, возникающие в Турции с футбольными фанатами, однако недавний инцидент, произошедший после матча местной Суперлиги между «Трабзонспором» и «Фенербахче», грозит навсегда изменить привычный перечень тамошних грандов – по крайней мере, руководство «желтых канареек» всерьез задумалось о снятии команды с чемпионата и потенциальном переходе в другую национальную ассоциацию.

А буквально накануне «Фенербахче» и вовсе позорно слил матч за Суперкубок Турции, в котором выпустил на поле откровенных юнцов, а после пропущенного уже на первой минуте мяча от Икарди, отказался продолжать борьбу и де-факто пошел на техническое поражение.

Что же за треш творится в Турции? Давайте попробуем разобраться с самым главным…

Бойня в Трабзоне

В текущем сезоне турецкой Суперлиги борьбу за чемпионство по факту между собой ведут две команды – действующий чемпион «Галатасарай» и действующий вице-чемпион «Фенербахче», который в минувшем розыгрыше отстал от «львов» на восемь пунктов. Сейчас отрыв «желтых канареек» от «Галатасарая» составляет всего два очка, а потому борьба обещает быть очень напряженной буквально до самого финиша. Более того, «львы» в настоящий момент имеют на своем счету 19-матчевую беспроигрышную серию, которая состоит из 17 побед и 2 ничьих, а в активе «Фенербахче» 20-матчевая серия без поражений (16 побед и 4 ничьи). Однако «желтые канарейки» продолжают играть еще и в Лиге конференций, в то время как их соперники из «Галатасарая» завершили свой еврокубковый поход в Лиге Европы еще в конце февраля, проиграв по сумме двух матчей пражской «Спарте» на стадии 1/16 финала (3:2, 1:4).

Последнее обстоятельство очень важно и к нему мы еще вернемся, а пока констатируем, что в крайний раз «Фенербахче» проигрывал в национальном чемпионате в поединке против «Трабзонспора». Это случилось 4 ноября минувшего года, когда «желтые канарейки» на своем поле уступили сопернику со счетом 2:3, хотя и старались изо всех сил сотворить камбэк, так как по ходу игры проигрывали 0:3.

Стоит ли говорить, насколько важным и принципиальным для «Фенербахче» был второй матч в рамках нынешнего сезона Суперлиги против «Трабзонспора», который состоялся 17 марта в Трабзоне. Потерять очки против третьей команды чемпионата «желтые канарейки» попросту не могли себе позволить, и к исходу первого тайма ситуация была полностью контролируема гостями. Два мяча экс-хавбека «Шахтера» Фреда позволила «Фенербахче» иметь преимущество, но «Трабзонспор» до 78-й минуты сумел отыграться, а решающий гол «желтые канарейки» забили лишь на 87-й, когда отличился Миши Батшуайи.

Getty Images/Global Images Ukraine. После матча в Трабзоне фаны хозяев выбежали на поле, устроив потасовку с игроками Фенербахче

После той победы футболисты «Фенербахче» устроили бурное празднование прямо в центре поля, что крайне разозлило фанатов «Трабзонспора». Те начали выбегать на газон, и в итоге между игроками стамбульцев и почитателями «бордово-синих» завязалась настоящая бойня, после которой руководство «Фенербахче» и заговорило о возможности выхода из состава участников турецкой Суперлиги.

Причины определили, но с решением пока не спешат

Главная претензия, которую боссы «Фенербахче» предъявили турецким футбольным властям и из-за чего угрожают выйти из Суперлиги, связана с многочисленными решениями против «желтых канареек», которые якобы специально генерируются из года в год.

«С начала века произошла череда странных, несправедливых и неприемлемых событий на поле и за его пределами, которая заставила нас переосмыслить нашу позицию в футбольной среде Турции», – заявил президент «Фенербахче» Али Коч.

Что касается непосредственно матча против «Трабзонспора», в «Фенербахче» заявили, что по ходу поединка фанаты хозяев неоднократно пытались забрасывать файерами игроков «желтых канареек», а также угодили монетой в голову голкипера стамбульцев Доминика Ливаковича. Однако главный арбитр матча никаких кардинальных решений по этому поводу не принял (очевидно, боссы «Фенербахче» рассчитывали на остановку матча и дальнейшую передачу материалов контрольно-дисциплинарным органам с целью получения вердикта о техническом поражении для «Трабзонспора»).

Также президент «Фенербахче» начал апеллировать к событиям, которые произошли в 2006, 2010, 2015 годах, и по результатам рассмотрения которых принимались решения, не устраивавшие «желтых канареек».

Впрочем, с решением сняться с розыгрыша турецкой Суперлиги в «Фенербахче» все-таки спешить не захотели. Сейчас все выглядит таким образом, что к этой дискуссии в клубе вернутся через три месяца, а сперва хотят доиграть чемпионат и постараться отобрать у «Галатасарая» чемпионский титул.

Конфронтация с федерацией

Теперь давайте вспомним о том, что «Фенербахче» все еще продолжает участвовать в еврокубках. Вчера, 11 апреля, в 1/4 финала Лиги конференций «желтые канарейки» сыграли с греческим грандом «Олимпиакосом», уступив на выезде 2:3. Учитывая это обстоятельство, боссы «Фенербахче» обратились в Турецкую футбольную федерацию с просьбой о переносе матча за Суперкубок страны против «Галатасарая» с 7 апреля на другую дату. Однако функционеры не пожелали идти навстречу «желтым канарейкам», и те внезапно заговорили языком ультиматумов.

В частности, стало известно о изящной схеме слива матча за Суперкубок против «Галатасарая», которую разработали в «Фенербахче». Изначально «желтые канарейки» хотели выставить на игру всего девять футболистов в стартовом составе, не заявив ни одного запасного и мотивировав это кадровыми проблемами. Более того, участие в поединке должны были принимать исключительно 18-19-летние игроки из юниорской команды «Фенербахче», и троим из них вскоре после начала поединка предстояло инсценировать травмы и покинуть поле. В результате у «желтых канареек» на поле оказалось бы такое число футболистов, которое по правилам не позволяет продолжать матч и должно привести к его приостановке с последующим решением о техническом поражении для «Фенербахче».

Но буквально в последний момент от столь изощренного плана в «Фенербахче» все-таки отказались. Возможно, повлияло то, что он стал достоянием общественности, и его резко раскритиковали некоторые экс-функционеры «желтых канареек» – в частности, бывший президент клуба Азиз Йылдырым.

Однако совсем не вступать в конфронтацию с федерацией в «Фенербахче» все-таки не захотели. В стартовом составе на матч Суперкубка против «Галатасарая» у «желтых канареек» вышли малоизвестные за пределами Турции юнцы из команды U-19, которые уже на первой минуте пропустили от Мауро Икарди, а затем просто ушли в раздевалку, отказавшись продолжать матч.

Getty Images/Global Images Ukraine. Игроки Фенербахче покидают поле

«Они завершили матч за Суперкубок за одну минуту. Нам было стыдно перед всем миром. Миссия «Галатасарая» и «Фенербахче» – заставить людей полюбить футбол. Вам не жалко детей из команды U-19? Разве это не позор?» – сокрушался после такой выходки «желтых канареек» президент «Галатасарая» Дурсун Озбек.

Примечательно, что матч за Суперкубок Турции изначально должен был состояться еще в конце минувшего года в Саудовской Аравии. Но тогда поединок был отменен буквально за несколько минут до старта из-за скандала, возникшего между организаторами и местными властями. Турецким командам было отказано выйти на поле в футболках с изображением первого президента Турции и «отца нации» Мустафы Кемаля Ататюрка, а фанатам запретили разместить на трибунах соответствующие баннеры.

Уладить проблему тогда так и не удалось, и «Галатасарай» с «Фенербахче» улетели из Саудовской Аравии ни с чем, равно как и экс-коуч «Шахтера» и «Динамо» Мирча Луческу, который оказался в числе приглашенных вип-гостей на тот поединок и специально прибыл по такому поводу в Эр-Рияд, а впоследствии застрял в городе на несколько часов из-за проблем с вылетом авиарейса на Турцию.

Что дальше?

Планов как-то саботировать оставшиеся матчи Суперлиги у боссов «Фенербахче», насколько известно по состоянию на текущий момент, нет. «Желтые канарейки» хотят доиграть чемпионат, а также попробовать выиграть Лигу конференций, а уже затем возвращаться к своей конфронтации с футбольными властями Турции.

Если доверять ранее появившейся информации от BPT Spor, то боссы «Фенербахче» готовы инициировать переход команды в чемпионат Бельгии, Нидерландов, Испании, Италии или Франции. Что правда, технически это потребует решений еще и как минимум от УЕФА, а также ФИФА, но если эти организации попробуют как-то блокировать потенциальный переход «желтых канареек» под юрисдикцию другой национальной ассоциации, то стамбульцы якобы готовы обращаться в Спортивный арбитражный суд с апелляцией.

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Говоря откровенно, вся эта шумиха вокруг «Фенербахче», которую искусственно нагнетает руководство клуба, выглядит как банальный шантаж и «повышение ставок» с целью добиться чего-то значимого в торгах с Турецкой футбольной федерацией и/или другими топ-клубами страны, для которых саботаж со стороны «желтых канареек» выглядит неприемлемым, так как способен привести к резкому оттоку спонсорских денег для всей Суперлиги.

Как далеко готов зайти «Фенербахче»? Сейчас ответ на этот вопрос вряд ли имеет даже президент клуба Али Коч. Пока понятно лишь одно: «сковородка торгов» разогрета до предела, и стамбульцам пора задуматься о том, чтобы попросту не сгореть на ней самим же. А то от «желтых канареек» в итоге может не остаться даже и маленького перышка. И не будем забывать, что речь идет о клубе, который в начале мая готовится отпраздновать свою 117-ю годовщину со дня основания!..