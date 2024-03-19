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  4. Фенербахче рассматривает вопрос снятия с чемпионата Турции. Решатся на это?
Турция
19 марта 2024, 12:54 | Обновлено 19 марта 2024, 13:04
912
2

Фенербахче рассматривает вопрос снятия с чемпионата Турции. Решатся на это?

Клуб из Стамбула может отказаться от чемпионских амбиций

19 марта 2024, 12:54 | Обновлено 19 марта 2024, 13:04
912
2
Фенербахче рассматривает вопрос снятия с чемпионата Турции. Решатся на это?
Getty Images/Global Images Ukraine

Клуб «Фенербахче» готов сняться с чемпионата Турции.

Причина – нападение болельщиков «Трабзонспора» на игроков команды в матче 30-го тура.

«Фенербахче» уведомил о том, что запланировано проведение внеочередного заседания совета директоров клуба, на котором будет рассмотрен этот вопрос.

Напомним, после финального свистка матча 30-го тура турецкой Суперлиги между «Трабзонспором» и «Фенербахче» (2:3) футболисты стамбульского клуба бурно праздновали победу в центре поля. Это не понравилось поклонникам хозяев и они массово выбежали на поле. Это привело к драке, в которой принимали участие игроки гостей.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает 2-е место, имея 79 очков. На первом месте находится «Галатасарай», у которого 81 пункт.

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чемпионат Турции по футболу Фенербахче Трабзонспор фанаты
Источник Sport.ua
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ALKOSruLKA
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MrStepanovM .
і що? увійдуть до вірменського?)))
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+1
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