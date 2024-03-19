Фенербахче рассматривает вопрос снятия с чемпионата Турции. Решатся на это?

Клуб «Фенербахче» готов сняться с чемпионата Турции.

Причина – нападение болельщиков «Трабзонспора» на игроков команды в матче 30-го тура.

«Фенербахче» уведомил о том, что запланировано проведение внеочередного заседания совета директоров клуба, на котором будет рассмотрен этот вопрос.

Напомним, после финального свистка матча 30-го тура турецкой Суперлиги между «Трабзонспором» и «Фенербахче» (2:3) футболисты стамбульского клуба бурно праздновали победу в центре поля. Это не понравилось поклонникам хозяев и они массово выбежали на поле. Это привело к драке, в которой принимали участие игроки гостей.

В турнирной таблице чемпионата Турции «Фенербахче» занимает 2-е место, имея 79 очков. На первом месте находится «Галатасарай», у которого 81 пункт.