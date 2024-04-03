Исторического решения не будет. В Фенербахче обсудили выход из чемпионата
Клуб остается участником национальных турниров
Стамбульский клуб «Фенербахче» провел внеочередную генеральную ассамблею, на которой был рассмотрен вопрос выхода из состава турецкой Суперлиги.
Было решено продолжить выступления в турнире минимум до лета этого года.
Президент «Фенербахче» Али Коч: «Во всех наших дискуссиях решение, которое было наименее желаемым и считалось последним вариантом, заключалось в том, чтобы выйти из лиги. Мы снимаем вопрос выхода из чемпионата до заседания генеральной ассамблеи, которое состоится через 3 месяца.
Мы вообще не рассматриваем возможность приостановки футбольной деятельности сейчас. Потому что мы должны подготовиться к этому. Как мы должны подготовиться? Это означает наличие структуры за границей».
Как ранее сообщалось, что «Фенербахче» созвал внеочередную генеральную ассамблею из-за инцидента в гостевом матче с «Трабзонспором». Тогда фанаты хозяев выбежали на поле и подрались с футболистами «Фенербахче».
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