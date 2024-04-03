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Турция
03 апреля 2024, 09:32 | Обновлено 03 апреля 2024, 09:37
104
0

Исторического решения не будет. В Фенербахче обсудили выход из чемпионата

Клуб остается участником национальных турниров

03 апреля 2024, 09:32 | Обновлено 03 апреля 2024, 09:37
104
0
Исторического решения не будет. В Фенербахче обсудили выход из чемпионата
Getty Images/Global Images Ukraine

Стамбульский клуб «Фенербахче» провел внеочередную генеральную ассамблею, на которой был рассмотрен вопрос выхода из состава турецкой Суперлиги.

Было решено продолжить выступления в турнире минимум до лета этого года.

Президент «Фенербахче» Али Коч: «Во всех наших дискуссиях решение, которое было наименее желаемым и считалось последним вариантом, заключалось в том, чтобы выйти из лиги. Мы снимаем вопрос выхода из чемпионата до заседания генеральной ассамблеи, которое состоится через 3 месяца.

Мы вообще не рассматриваем возможность приостановки футбольной деятельности сейчас. Потому что мы должны подготовиться к этому. Как мы должны подготовиться? Это означает наличие структуры за границей».

Как ранее сообщалось, что «Фенербахче» созвал внеочередную генеральную ассамблею из-за инцидента в гостевом матче с «Трабзонспором». Тогда фанаты хозяев выбежали на поле и подрались с футболистами «Фенербахче».

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Фенербахче чемпионат Турции по футболу
Источник Beinsports.com
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