«Исторический день». Фенербахче вскоре может выйти из чемпионата Турции

Турецкий «Фенербахче» объявил о проведении внеочередной общей ассамблеи.

Участие в собрании могут принять все клубные члены стамбульского гранда. В официальном Twitter-аккаунте «канареек» этот день уже называют «историческим».

Как сообщалось ранее, «Фенербахче» всерьез рассматривает вариант выхода из чемпионата Турции, и, вероятно, на сегодняшней встрече будет обсуждаться именно этот вопрос.

Такое решение клуба связано с вопиющим инцидентом, когда болельщики сразу после матча «Трабзонспор» – «Фенербахче» напали на футболистов.

Отметим, что на данный момент «Фенербахче» занимает второе место в турнирной таблице турецкой Суперлиги, отставая от лидирующего «Галатасарая» на два очка.