Скандал в Суперкубке. Фенербахче пропустил от Галатасарая и снялся с игры
В Турции бушуют нешуточные страсти
«Галатасарай» завоевал трофей Суперкубка Турции после того, как «Фенербахче» снялся с финального матча.
«Фенербахче» выставил на матч молодежный состав – 18–19-летних игроков – в знак протеста против недавнего скандала – драки между игроками Фенербахче и фанатами Трабзонспора.
Форвард львов Мауро Икарди забил гол на 1-й минуте встречи, и сразу после этого канарейки отказались от продолжения игры. Им будет засчитано техническое поражение.
«Галатасарай» выиграл Суперкубок Турции в 17-й раз, улучшив свой же рекорд.
Суперкубок Турции 2024
Шанлыурфа, 7 апреля
Галатасарай – Фенербахче – 1:0 (матч прерван на 5-й мин)
Гол: Мауро Икарди, 1
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