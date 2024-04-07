Скандал в Суперкубке. Фенербахче пропустил от Галатасарая и снялся с игры

«Галатасарай» завоевал трофей Суперкубка Турции после того, как «Фенербахче» снялся с финального матча.

«Фенербахче» выставил на матч молодежный состав – 18–19-летних игроков – в знак протеста против недавнего скандала – драки между игроками Фенербахче и фанатами Трабзонспора.

Форвард львов Мауро Икарди забил гол на 1-й минуте встречи, и сразу после этого канарейки отказались от продолжения игры. Им будет засчитано техническое поражение.

«Галатасарай» выиграл Суперкубок Турции в 17-й раз, улучшив свой же рекорд.

Суперкубок Турции 2024

Шанлыурфа, 7 апреля

Галатасарай – Фенербахче – 1:0 (матч прерван на 5-й мин)

Гол: Мауро Икарди, 1

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