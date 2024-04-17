Марта КОСТЮК: «Федерер до поры до времени тоже был эмоциональным на корте»

Украинская теннисистка Марта Костюк прокомментировала победу над Лаурой Зигемунд в 1/16 финала турнира WTA 500 в Штутгарте (Германия), который проводится на грунтовых покрытиях в помещении:

«Во-первых, хочу поблагодарить зрителей за поддержку. Очевидно, что Зигемунд – фаворитка домашней публики, но было приятно услышать поддержку после розыгрышей.

Я не играла с турнира в Индиан-Уэллс, так что у меня была небольшая пауза. Поэтому, конечно, когда возвращаешься, то нервничаешь. И стартовый матч на турнире не бывает легким. Я знала, что Лаура – сильный боец, что она борется до последнего. Раньше мы встречались только однажды. Тогда я была впереди с сетом и вела 5:2 во втором, а в итоге проиграла. Возможно, что я немного вспомнила это после того, как проиграла сегодня вторую партию... Что ж, нужно много это тренировать, чтобы каким-то образом удалось держать себя в руках (смеется).

Федерер говорил, что он эмоциональный, но не хочет показывать свою слабость сопернику? Что ж, я эмоциональный человек в жизни. Думаю, Федерер тоже до поры до времени был эмоциональным на корте, но потом это изменилось. Возможно, со мной тоже такое изменение произойдет. Я надеюсь на это (смеется). Но есть, как есть. Победа – это победа. Поэтому я счастлива, что выиграла, и сейчас готова к следующему матчу.

Что в важные моменты говорил мне мой «бокс», с которым мы сегодня хорошо общались? Ну не знаю, мне кажется, сегодня общение было уже и не таким хорошим (смеется). Думаю, я искала, что получу от «бокса» помощь, однако, в конце концов, это я играю этот матч и это мне надо разобраться, что делать. Спасибо моему «боксу», что они остаются со мной. Сегодня было тяжело», – сказала Марта.

Видеообзор матча Марта Костюк – Лаура Зигемунд