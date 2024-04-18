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  4. Жузеп ГВАРДИОЛА: «Cыграли исключительно во всех аспектах. Небольшая маржа»
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 04:19 | Обновлено 18 апреля 2024, 04:45
856
0

Жузеп ГВАРДИОЛА: «Cыграли исключительно во всех аспектах. Небольшая маржа»

Главный тренер Манчестер Сити прокомментировал поражение от Реала в матче ЛЧ

18 апреля 2024, 04:19 | Обновлено 18 апреля 2024, 04:45
856
0
Жузеп ГВАРДИОЛА: «Cыграли исключительно во всех аспектах. Небольшая маржа»
Getty Images/Global Images Ukraine. Жузеп Гвардиола

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

После завершения встречи главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал поражение своих подопечных:

«Я бы предпочёл победу, но поздравляю Мадрид. Мы сделали всё, что могли, сыграли исключительно во всех аспектах. К сожалению, мы не смогли победить – вот что это такое.

В футболе главное забивать голы, и они с пенальти справились немного лучше нас. Они в полуфинале, мы нет. Небольшая маржа. Что есть, то есть. Иногда выигрываешь по пенальти, иногда нет»

Защитник Манчестер Сити Рубен Диаш:

«Я даже не знаю, что сказать. Это просто расстраивает. Мы доминировали на протяжении всей игры. У нас были шансы, ими было трудно воспользоваться.

В конечном итоге ты всегда делаешь все, чтобы избежать пенальти, особенно так, как мы контролировали игру. Трудно принять. Теперь есть только один путь, и этот путь — вперед.

Команда была там. Мы боролись, у нас были шансы, но это был не наш день. У нас были шансы. Иногда мяч попадает в цель, иногда нет. Нам нужно с нетерпением ждать того, что еще впереди в этом сезоне. Сейчас настал момент быть сильным, особенно в уме. Мы все еще боремся за два очень важных соревнования».

Видеообзор матча Манчестер Сити – Реал – 1:1 (пен. 3:4)

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Рубен Диаш Жузеп Гвардиола пресс-конференция Лига чемпионов Реал Мадрид Манчестер Сити Манчестер Сити - Реал
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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