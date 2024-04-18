Жузеп ГВАРДИОЛА: «Cыграли исключительно во всех аспектах. Небольшая маржа»

17 апреля состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между командами «Манчестер Сити» и «Реал» Мадрид [первый поединок – 3:3]. Основное время игры завершилось со счетом 1:1, в овертайме коллективы не сумели отличиться, а в серии пенальти сильнее оказался королевский клуб – 4:3.

После завершения встречи главный тренер «Манчестер Сити» Жузеп Гвардиола провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал поражение своих подопечных:

«Я бы предпочёл победу, но поздравляю Мадрид. Мы сделали всё, что могли, сыграли исключительно во всех аспектах. К сожалению, мы не смогли победить – вот что это такое.

В футболе главное забивать голы, и они с пенальти справились немного лучше нас. Они в полуфинале, мы нет. Небольшая маржа. Что есть, то есть. Иногда выигрываешь по пенальти, иногда нет»

Защитник Манчестер Сити Рубен Диаш:

«Я даже не знаю, что сказать. Это просто расстраивает. Мы доминировали на протяжении всей игры. У нас были шансы, ими было трудно воспользоваться.

В конечном итоге ты всегда делаешь все, чтобы избежать пенальти, особенно так, как мы контролировали игру. Трудно принять. Теперь есть только один путь, и этот путь — вперед.

Команда была там. Мы боролись, у нас были шансы, но это был не наш день. У нас были шансы. Иногда мяч попадает в цель, иногда нет. Нам нужно с нетерпением ждать того, что еще впереди в этом сезоне. Сейчас настал момент быть сильным, особенно в уме. Мы все еще боремся за два очень важных соревнования».

Видеообзор матча Манчестер Сити – Реал – 1:1 (пен. 3:4)