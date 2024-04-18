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  4. Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Лига чемпионов
18 апреля 2024, 00:28 | Обновлено 18 апреля 2024, 00:51
5584
5

Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ

Украинский вратарь совершил наибольшее количество сейвов в одном матче

18 апреля 2024, 00:28 | Обновлено 18 апреля 2024, 00:51
5584
5
Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

В среду, 17 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра проходит на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью 3:3. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Арсенал» – «Бавария».

Команды сыграли вничью в основное время – 1:1, и играют овертайм. Вышедший в старте украинский вратарь Андрей Лунин проводит мощный матч и уже совершил 10 сейвов, что является рекордом «сливочных» за один поединок в ЛЧ.

Ранее Лунин совершил 9 сейвов в матче 1/8 финала главного еврокубка против «РБ Лейпциг» (1:0) и повторил рекорд Тибо Куртуа, который совершил также 9 сейвов в финале ЛЧ против «Ливерпуля» в 2022 году и помог «Реалу» выиграть трофей.

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Реал Мадрид Манчестер Сити Андрей Лунин Лига чемпионов Манчестер Сити - Реал Тибо Куртуа статистика рекорд
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 6
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Octopus
До пенальти Реал без Лунина явно бы не дотянул
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+6
PUMA
В матче с Лейпцигом повторил рекорд Куртуа,в матче с М.С. перебил 
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+4
andre_lui
Просто супер! Як за сценарієм Голлівуда!!! Требла у сіті вже не буде. Реал з перемогою! Лунін браво!!! 
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+1
name_footbol
Потому что он личший...одно не понравилось, все побежали к Рюддеру а не к Лунину!
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+1
maxno
Пенальти 2 штуки Лунин потянул . Браво 👏👏👏!!!
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+1
NoMad
Питання про головного воротаря в збiрнiй можна закривати
Ответить
0
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