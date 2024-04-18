Переплюнул Куртуа! Лунин установил невероятный рекорд Реала в ЛЧ

В среду, 17 апреля, проходит второй матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором встречаются «Манчестер Сити» и мадридский «Реал».

Игра проходит на стадионе «Сити оф Манчестер» в Манчестере.

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В первом матче в Мадриде команды провели феерический поединок, завершившийся в результативную ничью 3:3. Победитель этого двухматчевого противостояния сыграет в полуфинале с триумфатором пары «Арсенал» – «Бавария».

Команды сыграли вничью в основное время – 1:1, и играют овертайм. Вышедший в старте украинский вратарь Андрей Лунин проводит мощный матч и уже совершил 10 сейвов, что является рекордом «сливочных» за один поединок в ЛЧ.

Ранее Лунин совершил 9 сейвов в матче 1/8 финала главного еврокубка против «РБ Лейпциг» (1:0) и повторил рекорд Тибо Куртуа, который совершил также 9 сейвов в финале ЛЧ против «Ливерпуля» в 2022 году и помог «Реалу» выиграть трофей.