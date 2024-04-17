Три пенальти, триллер в концовке. Александрия сыграла вничью с Оболонью
Потрясающая развязка поединка в Александрии
В перенесенном поединке 15-го тура на КСК «Ника» встретились «Александрия» и «Оболонь». Команды расположились в нижней части турнирной таблицы.
Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 15 тура.
«Александрия» – «Оболонь» – 2:2
Гол: Погорелый (88), Скорко (92, пенальти) – Тарануха (80, пенальти), Краснопир (98)
На 44-й минуте Калюжный не реализовал пенальти (вратарь)
Предупреждения: Калюжный (11), Беляев (67), Ермаков (78) – Мороз (47), Прокопенко (60), Вовкун (91)
«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Кампос, Логинов (Билошевский, 72), Копина (Скорко, 86), Михайленко (Погорилый, 86), Калюжный, Ковалец, Калитвинцев (Безерра, 72), Кулаков, Шулянский (Беляев, 55)
«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Нагиев (Косовский, 62), Черненко, Мороз (Чернов, 62), Груша (Прокопенко, 46), Тарануха (Вовкун, 87), Вишневский (Краснопир, 46)
Арбитр: Ярослав Козик (Мукачево)
КСК «Ника» (Александрия)
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