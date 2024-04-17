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Чемпионат Украины
Александрия
17.04.2024 18:00 – FT 2 : 2
Оболонь
Матч перенесен с 26 ноября 2023 на 17 апреля 2024 из-за неблагоприятных погодных условий
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Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 20:01 | Обновлено 17 апреля 2024, 20:07
492
0

Три пенальти, триллер в концовке. Александрия сыграла вничью с Оболонью

Потрясающая развязка поединка в Александрии

17 апреля 2024, 20:01 | Обновлено 17 апреля 2024, 20:07
492
0
Три пенальти, триллер в концовке. Александрия сыграла вничью с Оболонью

В перенесенном поединке 15-го тура на КСК «Ника» встретились «Александрия» и «Оболонь». Команды расположились в нижней части турнирной таблицы.

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 15 тура.

«Александрия» – «Оболонь» – 2:2

Гол: Погорелый (88), Скорко (92, пенальти) – Тарануха (80, пенальти), Краснопир (98)

На 44-й минуте Калюжный не реализовал пенальти (вратарь)

Предупреждения: Калюжный (11), Беляев (67), Ермаков (78) – Мороз (47), Прокопенко (60), Вовкун (91)

«Александрия»: Ермаков, Мартынюк, Кампос, Логинов (Билошевский, 72), Копина (Скорко, 86), Михайленко (Погорилый, 86), Калюжный, Ковалец, Калитвинцев (Безерра, 72), Кулаков, Шулянский (Беляев, 55)

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Лукьянчук, Нагиев (Косовский, 62), Черненко, Мороз (Чернов, 62), Груша (Прокопенко, 46), Тарануха (Вовкун, 87), Вишневский (Краснопир, 46)

Арбитр: Ярослав Козик (Мукачево)

КСК «Ника» (Александрия)

АЛЕКСАНДРИЯ – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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