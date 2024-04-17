17.04.2024 18:00 – FT 2 : 2
Матч перенесен с 26 ноября 2023 на 17 апреля 2024 из-за неблагоприятных погодных условий
Украина. Премьер лига17 апреля 2024, 21:21 |
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Александрия – Оболонь – 2:2. Матч-триллер в УПЛ. Видео голов и обзор
Смотрите самые интересные моменты перенесенного матча 15-го тура УПЛ
17 апреля 2024, 21:21 |
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В среду, 17 апреля, состоялся перенесенный матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Александрия» и «Оболонь».
Игра прошла на стадионе «КСК Ника» в Александрии и завершилась в боевую ничью 2:2. Все голы были забиты после 80-й минуты (два с пенальти).
Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 15 тура.
«Александрия» – «Оболонь» – 2:2
Голы: Погорилый (88), Скорко (92, пенальти) – Тарануха (80, пенальти), Краснопир (98).
Видеообзор матча
События матча
90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Оболонь).
90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Скорко (Александрия).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Погорелый (Александрия).
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Ростислав Тарануха (Оболонь).
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