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Чемпионат Украины
Александрия
17.04.2024 18:00 – FT 2 : 2
Оболонь
Матч перенесен с 26 ноября 2023 на 17 апреля 2024 из-за неблагоприятных погодных условий
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Украина. Премьер лига
17 апреля 2024, 21:21 |
249
0

Александрия – Оболонь – 2:2. Матч-триллер в УПЛ. Видео голов и обзор

Смотрите самые интересные моменты перенесенного матча 15-го тура УПЛ

17 апреля 2024, 21:21 |
249
0
Александрия – Оболонь – 2:2. Матч-триллер в УПЛ. Видео голов и обзор
УПЛ

В среду, 17 апреля, состоялся перенесенный матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Александрия» и «Оболонь».

Игра прошла на стадионе «КСК Ника» в Александрии и завершилась в боевую ничью 2:2. Все голы были забиты после 80-й минуты (два с пенальти).

Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 15 тура.

«Александрия» – «Оболонь» – 2:2

Голы: Погорилый (88), Скорко (92, пенальти) – Тарануха (80, пенальти), Краснопир (98).

Видеообзор матча

События матча

90’ +7
ГОЛ ! Мяч забил Игорь Краснопир (Оболонь).
90’ +2
ГОЛ ! С пенальти забил Даниил Скорко (Александрия).
88’
ГОЛ ! Мяч забил Владислав Погорелый (Александрия).
79’
ГОЛ ! С пенальти забил Ростислав Тарануха (Оболонь).
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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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