В среду, 17 апреля, состоялся перенесенный матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Александрия» и «Оболонь».

Игра прошла на стадионе «КСК Ника» в Александрии и завершилась в боевую ничью 2:2. Все голы были забиты после 80-й минуты (два с пенальти).

Украинская Премьер-лига. Перенесенный матч 15 тура.

«Александрия» – «Оболонь» – 2:2

Голы: Погорилый (88), Скорко (92, пенальти) – Тарануха (80, пенальти), Краснопир (98).

Видеообзор матча