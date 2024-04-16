В среду 17 апреля в Александрии состоится матч украинской Премьер-Лиги, который был перенесен из 15-го тура первого круга. Подопечные Руслана Ротаня будут принимать «Оболонь». Соперников разделяет всего пять очков, поэтому успех в этом противостоянии важен для обеих команд, чтобы постараться подальше отдалиться от опасной зоны вылета.

Александрия

В период весенней части турнира «Александрия» набрала 8 очков в 7 матчах. Это, конечно же, мало, если команда хочет чувствовать себя в безопасности. К тому в трех последних поединках александрийцы взяли только одно очко. Так что в предстоящей игре с «Оболонью» они обязательно будут стремиться к победе.

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С другой стороны, глядя на то, как «Александрия» транжирит свои очки, можно предположить, что и в игре с киевлянами им будет непросто. За примерами далеко ходить не надо. В недавнем матче 22-го тура подопечные Руслана Ротаня встречались с главным аутсайдером «Минаем» и за полчаса до окончания матча вели в счете 2:0. Но затем мало того, что пропустили два мяча, так еще и сами не реализовали пенальти, после чего Кирилл Ковалец (именно он промахнулся с точки) еще и был удален с поля.

В предыдущем туре во встрече с «Динамо» весь второй тайм «Александрия» играла в численном большинстве. Однако не реализовала его, к тому же сама пропустила гол и проиграла. Сюда же можно добавить и матч с «Зарей», где тоже было удаление у соперников в середине второго тайма. Но выиграть снова не удалось. И, естественно, как тут не вспомнить поединок с «Шахтером», который на самом деле завершился вничью, но в итоге вышло 0:3 из-за ошибки в ведении документации персонала клуба. Вот и получается, что как минимум 5-6 очков команда недополучила по собственно вине и сейчас могла бы быть значительно выше в турнирной таблице.

Оболонь

У киевлян во второй половине сезона дела обстоят еще хуже. Всего 5 набранных очков и четыре поражения в 7 матчах. При этом «Оболонь» забила в ворота соперников только 3 гола и всего 13 за весь чемпионат – это самый худший показатель среди всех участников.

Интересно, что предстоящий поединок с «Александрией» станет для подопечных Валерия Иващенко третьим подряд с прямыми конкурентами в борьбе за выживание (а будет еще и четвертый в следующем туре с «Металлистом 1925»). Так вот, «Вересу» они проиграли 0:3, а в предыдущем туре сыграли вничью с «Минаем» 1:1. При этом уже с 12-й минуты «Оболонь» играла в меньшинстве после того, как красную карточку получил ее вратарь Александр Рыбка. Правда, на 67-й минуте составы подравнялись (у оппонентов тоже было удаление), но к тому времени команды уже забили по голу и изменить счет больше не удалось. Получается, что в играх с такими же аутсайдерами пока урожай совсем небольшой – 1 очко из 6 возможных.

Потеря Рыбки из-за дисквалификации перед матчем с «Александрией», конечно же, неприятная ситуация для киевлян. Впрочем, есть еще два голкипера – Артем Кичак и Назарий Федоривский, которые попеременно выступали во всех весенних матчах. Так что вряд ли что-то особо изменится в обороне «Оболони». Тем более, когда ей надо забивать и побеждать.

Статистика матчей

Так как это будет матч первого круга, то команды еще не встречались в нынешнем сезоне. Да и вообще, в элитном дивизионе это будет их премьерный поединок за всю историю.

Ориентировочные составы:

«Александрия»: Шевченко, Мартынюк, Кравченко, Логинов, Копына, Ковалец, Шостак Калюжный, Шулянский, Калитвинцев, Кулаков

«Оболонь»: Федоривский, Осман, Дубко, Приймак, Нагиев, Груша, Запорожец, Слободян, Черненко, Грисьо, Краснопир

Прогноз на противостояние:

Скорее всего игра пройдет с небольшим преимуществом «Александрии» и завершится ее победой с минимальным перевесом 1:0.

17 апреля, среда