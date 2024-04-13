Три перерыва, удаление и гол после проверки. Динамо одолело Александрию

В субботу, 13 апреля, состоялся матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором встретились ФК «Александрия» и киевское «Динамо».

К началу 24-го тура «Александрия» занимала 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка после 22 поединков. «Динамо» находилось на третьей позиции. Киевляне в 21 матче набрали 45 зачетных баллов. В предыдущем туре обе команды потеряли очки. «Динамо» на своем поле неожиданно сыграло вничью с черкасским ЛНЗ - 1:1. «Александрия» в Одессе уступила «Черноморцу» со счетом 2:3. Так что главные тренеры Руслан Ротань и Александр Шовковский сегодня стремились реабилитироваться.

Команды очень активно начали матч. Сразу после стартового розыгрыша мяча из центра поля динамовцы провели атаку. Голкипер Шевченко сыграл на выходе и забрал мяч в руки. В ответной атаке Мартынюк с левого фланга выполнил острый прострел в штрафную, где Кулакову чуть не хватило, чтобы дотянуться до мяча и переправить его в ворота. На 10-й минуте Шевченко ошибся во время передачи, динамовцы перехватили мяч на чужой половине поля. Шапаренко отдал пас направо, Волошин пробил из пределов штрафной, голкипер корпусом заблокировал удар.

В середине первого тайма острую атаку провели хозяева. Калитвинцев отдал классную передачу в глубину на Кулакова, который принял мяч на левом углу штрафной. Нападающий отпасовал на набегавшего по центру Ковальца. Кирилл вошел в штрафную, в борьбе с защитником пытался пробить по воротам, но упал. Арбитр расценил такие действия как симуляцию и наказал Ковальца желтой карточкой.

ФК Александрия

На 29-й минуте своим опасным моментом ответили динамовцы. Вивчаренко сыграл на перехвате на половине поля хозяев и отпасовал на ход Ванату, тот ворвался в штрафную слева от центра и пробил в направлении дальнего угла ворот. Мяч пролетел рядом со штангой.

Интересное развитие событий было прервано из-за воздушной тревоги. На тот момент команды отыграли полчаса. Вынужденный перерыв длился в три раза дольше. К счастью, она не повлияла на игроков. После возобновления игры события были еще более интересными. На 37-й минуте Шапаренко с левого фланга сместился немного правее и нанес удар из-за пределов штрафной. Мяч ударился о газон перед голкипером Шевченко, но он все же смог в падении совершить сейв. На 41-й минуте Калитвинцев выполнил угловой удар. Кулаков на ближней стойке сбросил мяч вдоль ворот, Калюжный с метра головой пытался переправить его в ворота. Мяч попал сначала в Шулянского, затем в Бражко, но линию ворот не пересек. В ответной атаке Волошин прошел по правому флангу, убежал от Мартынюка, вошел в штрафную и прострелил вдоль ворот, но Ванат не смог переправить футбольный снаряд в ворота.

ФК Динамо

Почти сразу Волошин получил предупреждение за опасную игру против Логвинова. Через две минуты арбитр показал Назару еще одну желтую карточку. На этот раз игрок «Динамо» в верховой борьбе локтем попал по лицу Логвинова. Таким образом, на второй тайм гости вышли в меньшинстве.

Его начало прошло с преимуществом «Александрии». Подопечные Ротаня гораздо больше контролировали мяч. Однако опасный момент возник у ворот хозяев. На 53-й минуте Шевченко вышел за пределы штрафной, опередил Ваната и головой выбил мяч. Тот отскочил к Шапаренко. Николай пытался попасть в пустые ворота, но Шевченко за пределами штрафной заблокировал удар. Прошло 15 минут второй половины игры, и команды ушли на еще один перерыв. Снова из-за воздушной тревоги. На этот раз вынужденная пауза продолжалась полчаса.

Через четыре минуты после возобновления игры динамовцы забили гол. Бражко в центре поля выиграл борьбу за мяч у Кравченко. Затем дошел до штрафной, обыгрался в пас с Шапаренко и мощно пробил под перекладину. Эпизод проверял ВАР, а затем лично арбитр Деревинский. Вопросы возникли относительно борьбы Бражка с Кравченко. На повторе было видно, что Бражко задел ногу Кравченко. Однако арбитр расценил, что игрок Александрии начал падать еще до этого контакта.

ФК Динамо

После пропущенного гола гости основные усилия сконцентрировали на защите. Несмотря на численное меньшинство, они уверенно закрывали пространство на своей половине поля и не позволили подопечным Ротаня создать хоть какой-то момент для взятия ворот. Более того, команда Шовковского забила второй гол, но арбитр его не засчитал из-за офсайда у Шапаренко.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Александрия» – «Динамо» – 0:0

Гол: Бражко (64).

Предупреждения: Ковалець (22) - Волошин (43), Тымчик (54).

Удаление: Волошин (45).

«Александрия»: Шевченко – Мартынюк, Кравченко (Сигеев, 74), Логинов, Копина – Ковалец, Шостак (Беляев, 61), Калюжный – Шулянский (Беззера, 74), Калитвинцев – Кулаков (Костышин, 83).

«Динамо»: Бущан – Вивчаренко, Дячук, Попов, Тымчик – Андриевский, Бражко – Кабаев (Ярмоленко, 85), Шапаренко, Волошин – Ванат.

Арбитр: Алексей Деревинский (Хмельницкий).

Стадион: КСК «Ника» (Александрия).

АЛЕКСАНДРИЯ – ДИНАМО. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА