В субботу, 13 апреля, в Александрии на стадионе «Ника» состоится матч двадцать четвертого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором сыграют «Александрия» и киевское «Динамо». Стартовый свисток рефери Алексея Деревинского из Киева прозвучит в 15:30 по киевскому времени.

Александрия



Команда Руслана Ротаня продолжает выполнять задачи по борьбе за выживание в Премьер-лиге. У «Александрии» сейчас есть отрыв в пять очков от зоны переходных матчей, но до конца сезона еще остается достаточно игр для того, чтобы не считать эту дистанцию непреодолимой для ее преследователей. Тем более, они также начали набирать свои баллы, поэтому «полиграфам» не приходится расслабляться.

К слову, они и сами должны еще помнить тот период прошлой осенью, когда не могли порадовать фанатов победами, и лишь после зимней паузы ситуация для команды Ротаня постепенно начала улучшаться. Шесть матчей уже прошло с момента возобновления официальных встреч – «Александрия» победила в двух из них, причем выиграла у команд, которые идут выше в турнирной таблице – «Ворсклы» и «Полесья».

Это был неоднозначный период сезона, когда и соперники вроде бы были серьезные, и драгоценных балов «полиграфы» собрали порядком – аж восемь. А было бы и вовсе на один больше, если бы кто-то не начудил в игре против «Шахтера» с регистрацией футболистов. Но на «Динамо» этот тяжелый этап должен завершится, и если удастся и тут разжиться очками, то дальше должно быть значительно легче. Единственное, надо будет обойтись без основного опорника Николая Михайленко, права на которого принадлежат именно киевлянам. А еще и без португальского центрального защитника Мигела Кампуша, который во время поражения от «Черноморца» (2:3) получил красную в начале матча. Но тут еще надо разобраться, не пойдет ли это на пользу надежности в обороне хозяев.

Динамо



Команда Александра Шовковского достаточно долго могла себя считать формальным лидером чемпионской гонки, находясь при этом чуть ли не за пределами зоны еврокубков. Для этого у нее в запасе было три, а потом и два, матча, победив в которых киевское «Динамо» должно было бы опередить любого из конкурентов. Но сейчас этой возможности уже нет, так как «Шахтер» старается идти без ошибок, а вот у столичного коллектива это получается не очень успешно.

Ничья в предыдущей игре против ЛНЗ (1:1) стала реальной неожиданностью. И стоило ведь Шовковскому всего лишь попробовать сыграть с Русланом Нещеретом в рамке ворот в качестве простой ротации для Георгия Бущана. Эксперимент оказался неудачным, «второй номер» допустил ошибку, команда потеряла очки. И это уже -4 от «Шахтера», у которого также есть те самые два матча в запасе, поэтому даже победа в предстоящем «Классическом» не поможет обогнать конкурентов, если те не будут ошибаться.

Скорее всего, на этом с неоправданными ротациями от Шовковского точно покончено. До конца сезона – как минимум, так как дальше начинаются матчи против фактически всех прямых конкурентов в верхней части турнирной таблицы, и «Динамо» должно брать по их итогу максимум, чтобы на что-то претендовать. Благо, вернулись травмированные Буяльский и Михавко, поэтому можно возвращаться к «железной» основе и менять только фланги обороны при необходимости. Как и было с момента, когда легендарный экс-голкипер возглавил клуб.

История встреч



Футбольные пути «Александрии» и «Динамо» ранее пересекались 32 раз в рамках чемпионата Украины, Кубка Украины. 2 матча завершились победой «полиграфов», тогда как киевляне выиграли 25 встреч и еще 5 раз команды сыграли вничью. Разница голов – 20:80, в пользу «Динамо». Крупнейшая победа команды из Кировоградщины –1:0 (2016) и 2:1 (2018), у «Динамо» – 6:0 (2017). Последний раз команды встречались в начале октября прошлого года, когда голы Владимира Бражко (дубль), Владислава Ваната и Виталия Буяльского против мячей Джевани и Даниила Скорко принесли столичному клубу победу (4:2).

Фемида



Главным арбитром предстоящей игры станет 34-летний Алексей Деревинский из Киева, который на своем счету имеет 30 матчей в рамках «элитного» дивизиона. Боковыми рефери станут Семен Шлончак и Алексей Миронов, а резервным арбитром отработает Юрий Иванов. На матче будет присутствовать система VAR во главе с Игорем Пасхалом и его ассистентом Владимиром Володиным. У Деревинского уже есть опыт проведения матчей с участием «Александрии» – 1 победа, 3 ничьи, 1 поражение, и «Динамо» – 1 победа.

Ориентировочные составы



«Александрия»: Шевченко – Мартынюк, Кравченко, Логинов, Копина – Ковалец, Сигеев, Калюжный – Шулянский, Кулаков, Калитвинцев.

«Динамо»: Бущан – Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик – Бражко – Кабаев, Шапаренко, Буяльский, Волошин – Ванат.

Прогноз на противостояние



Мы считаем, что в предстоящей игре, хозяева особо не дадут развернуться соперникам. Нашей ставкой будет позиция – Фора. «Александрия» (1.5).



13 апреля, суббота