В субботу, 13 апреля, прошел матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Александрия» и «Динамо».

Игра прошла с 15:30 на стадионе «КСК Ника» в Александрии.

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Поединок дважды прерывался из-за тревоги, а на 45-й минуте киевлян в меньшинстве оставил Назар Волошин, получивший вторую желтую карточку.

Автором победного гола в матче стал Владимир Бражко, забивший на 64-й минуте.

УПЛ. 24-й тур, 13 апреля

Александрия – Динамо – 0:1

Голы: Бражко, 64.

ГОЛ! Бражко, 64 мин. 0:1