Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
Смотрите самые интересные моменты матча 24-го тура УПЛ
В субботу, 13 апреля, прошел матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Александрия» и «Динамо».
Игра прошла с 15:30 на стадионе «КСК Ника» в Александрии.
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Поединок дважды прерывался из-за тревоги, а на 45-й минуте киевлян в меньшинстве оставил Назар Волошин, получивший вторую желтую карточку.
Автором победного гола в матче стал Владимир Бражко, забивший на 64-й минуте.
УПЛ. 24-й тур, 13 апреля
Александрия – Динамо – 0:1
Голы: Бражко, 64.
ГОЛ! Бражко, 64 мин. 0:1
События матча
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