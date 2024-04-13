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Александрия
13.04.2024 15:30 – FT 0 : 1
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 19:53 |
10989
0

Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор

Смотрите самые интересные моменты матча 24-го тура УПЛ

13 апреля 2024, 19:53 |
10989
0
Александрия – Динамо – 0:1. Две тревоги, удаление и гол Бражка. Видеообзор
ФК Динамо

В субботу, 13 апреля, прошел матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграли «Александрия» и «Динамо».

Игра прошла с 15:30 на стадионе «КСК Ника» в Александрии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок дважды прерывался из-за тревоги, а на 45-й минуте киевлян в меньшинстве оставил Назар Волошин, получивший вторую желтую карточку.

Автором победного гола в матче стал Владимир Бражко, забивший на 64-й минуте.

УПЛ. 24-й тур, 13 апреля

Александрия – Динамо – 0:1

Голы: Бражко, 64.

ГОЛ! Бражко, 64 мин. 0:1

События матча

63’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Бражко (Динамо Киев).
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Источник Sport.ua
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