В субботу, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ФК «Александрия» и киевское «Динамо». Команды встретятся на стадионе «Ника» в Александрии (Кировоградская область). Начало запланировано на 15.30.

В предыдущем туре обе команды потеряли очки. «Динамо» на своем поле неожиданно сыграло вничью с черкасским ЛНЗ – 1:1. «Александрия» в Одессе уступила «Черноморцу» со счетом 2:3.

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К началу 24-го тура «Александрия» занимала 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка после 22 поединков. «Динамо» находилось на третьей позиции. Киевляне в 21 матче набрали 45 зачетных баллов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.