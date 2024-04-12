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Чемпионат Украины
Александрия
13.04.2024 15:30 - : -
Динамо Киев
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Украина. Премьер лига
12 апреля 2024, 23:45 |
51
0

Александрия – Динамо. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка чемпионата Украины по футболу

12 апреля 2024, 23:45 |
51
0
Александрия – Динамо. Текстовая трансляция матча

В субботу, 13 апреля, состоится матч 24-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют ФК «Александрия» и киевское «Динамо». Команды встретятся на стадионе «Ника» в Александрии (Кировоградская область). Начало запланировано на 15.30.

В предыдущем туре обе команды потеряли очки. «Динамо» на своем поле неожиданно сыграло вничью с черкасским ЛНЗ – 1:1. «Александрия» в Одессе уступила «Черноморцу» со счетом 2:3.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

К началу 24-го тура «Александрия» занимала 11 место в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 24 очка после 22 поединков. «Динамо» находилось на третьей позиции. Киевляне в 21 матче набрали 45 зачетных баллов.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Александрия» – «Динамо», за которой можно будет следить в украинской версии сайта.

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Источник Sport.ua
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