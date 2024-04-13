ШОВКОВСКИЙ: «Возможно, перерывы из-за тревоги сыграли нам на руку»

Главный тренер «Динамо» Александр Шовковский оценил матч 24-го тура УПЛ против «Александрии» (1:0):

– Поздравляю наших болельщиков с победой. Спасибо нашим защитникам и защитницам за возможность проводить матчи. Вы сами видели, что сегодня были долгие перерывы из-за воздушной тревоги, и мы все должны были пройти в укрытие. Возможно, это сыграло нам на руку, учитывая, как происходили события на футбольном поле. Результат есть. Мы должны были забивать и в первом тайме, когда были для этого отличные возможности. Хорошо, что проявили характер, бойцовские качества, мужскую настойчивость и ответственность за себя и своего партнера по команде, получившего две необязательные желтые карточки.

Сразу хочу объяснить ситуацию с отсутствием Нещерета в составе: у него была высокая температура, он не готовился к игре из-за инфекции. Также температура вчера поднялась и у Сироты, потому его тоже не было в заявке. Так что не ищите того, чего нет.

– Довольны ли тем, как команда себя проявила после ничьей с ЛНЗ? Ведь этот поединок получился сложным, и ребята одержали победу на характере.

– Иногда матчи проходят не по сценарию. Таков был поединок с ЛНЗ. При полном преимуществе мы должны выигрывать, обеспечивать более комфортный счет, но, к сожалению, ошибка повлияла на результат.

Сегодня мы хорошо подготовились к нашему сопернику, понимали, как они будут играть и в результате чего мы можем добиться успеха, проявив свои сильные качества. У нас были возможности для реализации моментов, которые мы создали, но, к сожалению, не удалось забить. Потом была одна желтая карточка, сразу вторая – и это перевернуло игру с ног на голову. Дальше нам нужно было перестраиваться, понимать каким путем мы можем нивелировать численное преимущество соперника внутри поля. Нужно было терпеть, изменять и искать свой шанс в контратаках, о чем я и сказал ребятам.

Во время вынужденных перерывов, которые у нас были, я уверял команду, что такая возможность у нас обязательно будет. Так и вышло. Хочу поблагодарить ребят за их усердие, бойцовские качества и готовность отрабатывать за своего партнера по команде. Так выигрываются матчи и не только матчи.