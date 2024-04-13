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  4. Не похоже на аутсайдеров. Оболонь и Минай сыграли в зрелищную ничью
Чемпионат Украины
Оболонь
13.04.2024 13:00 – FT 1 : 1
Минай
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Украина. Премьер лига
13 апреля 2024, 15:03 | Обновлено 13 апреля 2024, 15:21
469
1

Не похоже на аутсайдеров. Оболонь и Минай сыграли в зрелищную ничью

Зрители увидели сразу два удаления - по одному на каждую из команд

13 апреля 2024, 15:03 | Обновлено 13 апреля 2024, 15:21
469
1
Не похоже на аутсайдеров. Оболонь и Минай сыграли в зрелищную ничью
УПЛ

Отчет о матче ожидайте позже.

Наши оценки:

«Оболонь» (замены): Прокопенко – 6,5, Лукьянчук – б/о, Суханов – б/о.

«Минай» (замены): Матюшенко – 6,0, Витенчук – 6,5, Дмитрук – 6,0, Демиденко – б/о, Тищук – б/о.

Украинская Премьер-лига. 24-й тур.

«Оболонь» – «Минай» - 1:1

Голы: Приймак, 62 – Устименко, 58 (пен.)

Предупреждения: Грисьо, 31, Черненко, 44, Осман, 55 – Петько, 37, Кораблин, 45+3, Корнийчук, 60, Дмитрук, 90+3

Удаления: Рыбка, 12 (грубый фол) – Корнийчук, 67 (второе предупреждение)

«Оболонь»: Рыбка – Осман, Дубко, Приймак, Нагиев – Груша (Суханов, 74), Запорожец (Федоровский, 15), Слободян (Мороз, 46), Черненко, Грисьо (Лукьянчук, 74) – Краснопир.

«Минай»: Кемкин – Корнийчук, Скиба, Пиддубный, Кисель (Дмитрук, 66) – Вакула, Петько, Кораблин (Матюшенко, 46), Семотюк (Демиденко, 79), Ременяк (Витенчук, 46) – Устименко (Тищук, 90).

Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в створ): 18 (6) – 13 (3)
Угловые: 7 – 5
Оффсайды: 2 – 1.

ОБОЛОНЬ - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

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vruthiy-112
Желько Желько,  такий шанс був...!?
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