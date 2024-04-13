Не похоже на аутсайдеров. Оболонь и Минай сыграли в зрелищную ничью
Зрители увидели сразу два удаления - по одному на каждую из команд
Отчет о матче ожидайте позже.
Наши оценки:
«Оболонь» (замены): Прокопенко – 6,5, Лукьянчук – б/о, Суханов – б/о.
«Минай» (замены): Матюшенко – 6,0, Витенчук – 6,5, Дмитрук – 6,0, Демиденко – б/о, Тищук – б/о.
Украинская Премьер-лига. 24-й тур.
«Оболонь» – «Минай» - 1:1
Голы: Приймак, 62 – Устименко, 58 (пен.)
Предупреждения: Грисьо, 31, Черненко, 44, Осман, 55 – Петько, 37, Кораблин, 45+3, Корнийчук, 60, Дмитрук, 90+3
Удаления: Рыбка, 12 (грубый фол) – Корнийчук, 67 (второе предупреждение)
«Оболонь»: Рыбка – Осман, Дубко, Приймак, Нагиев – Груша (Суханов, 74), Запорожец (Федоровский, 15), Слободян (Мороз, 46), Черненко, Грисьо (Лукьянчук, 74) – Краснопир.
«Минай»: Кемкин – Корнийчук, Скиба, Пиддубный, Кисель (Дмитрук, 66) – Вакула, Петько, Кораблин (Матюшенко, 46), Семотюк (Демиденко, 79), Ременяк (Витенчук, 46) – Устименко (Тищук, 90).
Арбитр: Максим Козыряцкий (Запорожье).
Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).
Удары (в створ): 18 (6) – 13 (3)
Угловые: 7 – 5
Оффсайды: 2 – 1.
ОБОЛОНЬ - МИНАЙ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 20°C
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