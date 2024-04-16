Валерий ИВАЩЕНКО: «Трудно играть, когда ты остаешься вдесятером в начале»

Главный тренер «Оболони» Валерий Иващенко прокомментировал ничью 1:1 своей команды с «Минаем».

«Минай» – бойцовская команда, весной они показывают бойцовский характер, футбол. В принципе, ребята раскрепощены, они пытаются выбегать. Были некоторые у них положительные игры. То есть мы знали, что будет трудная игра.

В принципе, все игры так тяжелы. Но тяжело играть, когда ты остаешься вдесятером в начале матча. Ребятам большая благодарность, что выдержали, где-то за счет характера сумели выровнять счет.

В конце могли дожать и вырвать победу, где-то не получилось. Но ребятам очень благодарна за борьбу. Никто не выпадал, все старались максимально работать на положительный результат. Но это футбол.

Как видите, все сегодня, можно сказать, было против нас, но за счет воли, характера ребят команды мы все же получили очко. Хотя мы всегда выходим только играть на победу. Эмоциональный очень матч.

И судей никогда не комментировал, но сегодня такой, можно сказать, трэш. Перебивка пенальти, назначение… Это буквоедство. По духу игры, после того, как складывался матч – это ни в какие ворота не влезает.

И за линию все выходят на самом деле. Плюс-минус, если будем в сантиметрах измерять, то футболу мало будет. Где-то в штрафной кто-то кого-то держит. тоже можно закрывать глаза и ставить пенальти.

Это не балет, а футбол. Где-то крики, где-то у нашего футболиста кто-то врезается. Я тоже сейчас разбегусь, в стенку головой ударюсь – скажу: «Давайте пенальти». То же самое.

Такие моменты не красят действия арбитра. Тем более, арбитра должны не замечать на поле – тогда это класс арбитра. А сегодня – вы же видите. Не я это говорю, это говорят болельщики на трибунах.

Поэтому ребятам очень большая благодарность, что выдержали. Нам нужно выходить из этой ситуации, переключаться на следующую игру. Задача – восстановиться. Не так много времени, но надо уже думать о следующей игре.